Политический заключённый, лауреат нобелевской премии мира Лю Сяобо умер в возрасте 61 года

Будучи заключенным в тюрьму на протяжении всех семи лет, прошедших с момента присуждения Нобелевской премии мира, Лю Сяобо никогда не отказывался от соблюдения прав человека в Китае, настаивая на жизни "честности, ответственности и достоинства". Самый известный политический заключенный Китая скончался в четверг от рака печени в 61 году, сообщает ЕНВ.

Он умер в больнице на северо-востоке страны, куда был переведен после того, как ему был поставлен диагноз. Это вызвало соболезнование среди его друзей и сторонников, которые хвалили его мужество и решительность.

"Есть только два слова, чтобы описать, как мы себя чувствуем прямо сейчас: горе и ярость", - отметил друг лауреата Нобелевской премии и активист Ву Янвэй. "Единственный способ, которым мы можем скорбеть за Сяобо и принести спокойствие его душе – это еще больше усердствовать, чтобы попытаться сохранить его влияние".

Продемократические протесты 1989 года, сосредоточенные на площади Тяньаньмэнь в Пекине, по мнению Лю Сяобо, стали "главным поворотным моментом" его жизни. Лю был приглашенным ученым Колумбийского университета в Нью-Йорке, но вернулся в Китай в мае 1989 года, чтобы присоединиться к народному движению, которое коммунистическая партия рассматривала как серьезный вызов ее авторитету.

Когда правительство отправило солдат и танки в Пекин, чтобы отменить протесты в ночь на 3-4 июня, Лю уговорил некоторых студентов покинуть площадь, а не встречать армию лицом к лицу. Военные репрессии в то время убили сотни, возможно, тысяч людей.

Лю Сяобо стал одним из сотен китайцев, заключенных в тюрьму за преступления, связанные с демонстрациями. Это было только первое из четырех его тюремных заключений.

В 2010 он был удостоен Нобелевской премии. Норвежский комитет высоко оценил "длительную и ненасильственную борьбу Лю Сяобо за фундаментальные права человека в Китае".

Премия разгневала правительство Китая, которое осудило её как политический фарс. Через несколько дней жена Лю Сяобо, художник и поэт Лю Ся, была подвергнута домашнему аресту, несмотря на то, что не была осуждена за какое-либо преступление. Китай также приостановил двустороннее торговое соглашение с Норвегией и ограничил импорт норвежского лосося. Отношения возобновились только в 2017 году.

В последние дни сторонники и иностранные правительства призвали Китай разрешить ему лечиться от рака за рубежом, но китайские власти настаивали на том, что он получает наилучшую помощь.

Его последний тюремный срок был за соавторство "Хартии 08", распространенный в 2008 году документ, в котором содержится призыв к большей свободе выражения мнений, правам человека и независимой судебной системе.