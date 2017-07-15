Более двухсот специалистов выпустила таможенная академия во Владивостоке в этом году

12 июля 2017г. в актовом зале Дальневосточного таможенного управления прошло торжественное вручение дипломов и нагрудных знаков об окончании Российской таможенной академии выпускникам Владивостокского филиала, сообщает ЕНВ со ссылкой на ВФ РТА.

В этом году в ВФ РТА закончили обучение 206 студентов, 37 из них – с красным дипломом. Среди молодых людей в этом выпуске множество одаренных студентов, которые внесли свой вклад в развитие филиала, а также добыли своим трудом награды за участие и победу в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях как международного, так и регионального уровня. Среди выпускников можно выделить мастера спорта Анжелу Березуцкую, которая стала двукратным чемпионом России по гребле на лодках класса "Дракон", студентку факультета таможенного дела Алену Денисову, ставшую лауреатом II премии Международного конкурса вокалистов "Арт премиум" в Москве, Артура Мелюхина, который стал чемпионом Российской Федерации по бодибилдингу. Помимо участия в различных мероприятиях, абсолютное большинство студентов упорно овладевают знаниями, некоторые из них получают губернаторскую стипендию, такие как Маргарита Иванова, Виктория Охотская, Ирина Стадник, Кристина Юрасова и другие.

Торжественное мероприятие, посвященное 18-му выпуску дипломированных специалистов, под названием "Звездный триумф" открыл проректор-директор Владивостокского филиала Российской таможенной академии, доктор исторических наук, профессор В.И. Дьяков. Он поздравил выпускников 2017 года с окончанием Академии и получением дипломов о высшем образовании, а также добавил: "Сегодня днем мы не обрываем наши отношения. Alma mater с удовольствием вас встретит у себя в стенах". Кроме того, Владимир Иванович заметил, что главными виновниками торжества являются не только выпускники, но и преподавательский состав, который на протяжении всех лет обучения "вел студентов по коридору знаний".

Начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Ю.М. Ладыгин пожелал выпускникам удачи и успехов и поблагодарил всех преподавателей за подготовку высококлассных специалистов для таможенных структур.

С успешным завершением Российской таможенной академии поздравил выпускников доктор технических наук, профессор, генерал-майор таможенной службы В.В. Горчаков (начальник Владивостокского филиала Российской таможенной академии с 1996 по 2001 г.).

Вручение дипломов об окончании и нагрудных знаков Российской таможенной академии по традиции начали с отличников учебы. Красные дипломы выпускникам вручал начальник ДВТУ, генерал-лейтенант таможенной службы Ю.М. Ладыгин.

Начальник Службы организации таможенного контроля ДВТУ, майор таможенной службы Г.А. Кича вручил дипломы об окончании выпускникам факультета таможенного дела. Студенты экономического факультета получили дипломы и нагрудные знаки из рук заместителя начальника ДВТУ – начальника службы федеральных таможенных доходов, генерал-майор таможенной службы С.В. Панкратова. Дипломы выпускникам юридического факультета вручала заместитель начальника управления – начальник правовой службы ДВТУ, полковник таможенной службы Г.А. Бойкина.

Участники Молодежного культурного центра Владивостокского филиала РТА, который состоит из студентов разных специальностей и курсов, поздравили выпускников концертной программой. Песню "Посвящение друзьям" исполнила выпускница 2017 года, обладательница одного из лучших голосов филиала Алена Денисова. Игорь Грисюк с Егором Комковым исполнили песню "За друзей". Также зрителям были представлены танцевальные номера "Рок-н-Ролл" и "Порушка".

Российская таможенная академия – образовательная организация высшего образования, является ведущим учебным, научным и методическим центром в области таможенного дела. Учредителем Академии является Федеральная таможенная служба. В составе Российской таможенной академии три филиала: во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Владивостокский филиал был создан на базе Дальневосточного филиала Института повышения квалификации и переподготовки работников таможенных учреждений 21 декабря 1994 года.

В настоящее время в филиале обучение проводится на трех факультетах: таможенного дела, экономическом, юридическом. Кроме того, осуществляется подготовка и переподготовка должностных лиц таможенных органов на факультете повышения квалификации. Делается упор не только на обучение студентов, но и на их социальное воспитание. С первого курса идет формирование и становление высоконравственного и ответственного гражданина – патриота своей страны, способного к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите экономических интересов Родины.

Владивостокский филиал Российской таможенной академии сотрудничает с Дальневосточным таможенным управлением, Дальневосточной оперативной таможней и таможнями региона по различным вопросам образовательной, научной, международной и воспитательной деятельности. Студенты на протяжении всего учебного процесса проходят практики в таможенных органах, а после получения дипломов об образовании четверть из них становятся должностными лицами таможенных органов. Некоторые выпускники продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, чтобы посвятить жизнь научно-исследовательской деятельности.