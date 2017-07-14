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Общество

14 июля 2017, 08:00
Во Владивостоке вынесен приговор Сергею Запорожцу

Во Владивостоке вынесен приговор Сергею Запорожцу

Суд приговорил его за содеянное к 2 годам 6 месяцам лишения свободы

Фрунзенский районный суд города Владивостока вынесен приговор бывшему руководителю казенного предприятия Приморского края "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" (далее - "Приморкрайстрой") Сергея Запорожца, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

Как установлено в судебном заседании, фигурант с августа по декабрь 2015 года, используя свои служебные полномочия директора, действуя из корыстных побуждений, дал указание своим подчиненным заключить договоры от имени КППК "Приморкрайстрой" на осуществление различных работ, выполнение которых не входило в обязанность возглавляемой им Дирекции.

При этом данные работы предусматривались договором об освоении территории, заключенным с ООО "Малиновый слон", которым руководила дочь фигуранта.

В результате таких действий от имени КППК "Приморкрайстрой" были незаконно заключены, а позднее и оплачены договоры на сумму свыше 1,8 млн рублей на выполнение инженерно-геодезических, кадастровых работ по подготовке межевых планов и постановке на кадастровый учет земельных участков, которые подлежали оплате за счет средств компании дочери фигуранта.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователями УФСБ России по Приморскому краю. Фигурант добровольно возместил причиненный ущерб в полном объеме. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его за содеянное к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил права замещать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях сроком на 2 года.  

Метки: Приморкрайстрой

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