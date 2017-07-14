"Дальневосточный гектар" можно будет оформить в любом МФЦ

Заявку на получение земельного участка на Дальнем Востоке можно будет подать через МФЦ на всей территории страны. Такую поправку предлагает внести Минвостокразвития России в закон о "дальневосточном гектаре", сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

"Большая часть заявлений подается через федеральную информационную систему НаДальнийВосток.РФ. Но есть категории граждан, которым удобнее прийти в многофункциональный центр, чтобы операторы МФЦ все процедуры, все шаги сделали сами. Это, например, люди старшего поколения. Такая возможность должна быть. Есть территории, где качество интернета или доступ к нему ограничен. МФЦ могут снять эту проблему. Специалисты МФЦ проходят специальное обучение, они могут консультировать гражданина, прояснить процедуру подачи заявки, помочь подготовить документы, которые необходимо приложить к заявке. Такая сеть нужна. Она позволит для определенных групп сделать подачу заявлений по программе "Дальневосточный гектар" более доступной", - рассказал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"До 1 октября поставлена задача переобучить всех сотрудников МФЦ. Сроки очень сжатые. Если поправки в закон утвердят, то у нас будет всего два месяца, чтобы сотрудники МФЦ могли качественно осуществлять свою работу в рамках программы "Дальневосточный гектар", - отметил заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

Как ранее отмечал Министр Российской Федерации Александр Галушка, необходимость задействования всей сети МФЦ обоснована анализом реализации закона о "дальневосточном гектаре".

"Правоприменительная практика здесь выявила ряд моментов, которые требуют уточнения. В частности, предлагается дать возможность подавать документы не только непосредственно в Росреестр, что не всегда удобно, но и через МФЦ, что, конечно, гораздо удобнее. В этом случае именно МФЦ будут готовить схему размещения земельного участка на публичной карте в форме электронного документа. И мы расширим территории, где будут предоставляться земельные участки в безвозмездное пользование", - заявил глава Минвостокразвития России.

Отметим, что в ближайшее время Государственная Дума рассмотрит поправки в закон о "дальневосточном гектаре". Первые чтения запланированы на 14 июля.