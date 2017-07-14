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Южная Корея

14 июля 2017, 09:00
Kia запускают Stonic SUV для повышения собственных продаж

Kia запускают Stonic SUV для повышения собственных продаж

С ним компания намерена увеличить долю продаж на рынках Китая и США

Kia Motors Corp, второй автопроизводитель в Южной Корее, добавила в свою линейку новый малолитражный спортивный автомобиль (сокращенно – SUV). В компании, таким образом,стремятся увеличить продажи. Об этом заявили в Kia в четверг, сообщает ЕНВ.

Компактный внедорожник Stonic уже поступил в продажу на внутреннем рынке, и сейчас количество моделей только растет, поскольку автопроизводитель стремится поглотить растущий потребительский спрос на кроссоверы в условиях восстановления мировой экономики и низких цен на нефть.

"Рынок внедорожников B-сегмента в Южной Корее за последние пять лет (с 2013 года) вырос более чем в 5 раз – до 110 000 единиц. Stonic нацелен на привлечение клиентов 20-30 лет, которые ставят приоритет на цену и эффективность использования топлива, - сказал на пресс-конференции президент Kia Motors Хан Ву.

Компания получила около 1500 предварительных заказов и намерена продавать по 1500 машин в месяц внутри страны в этом году. В качестве основного конкурента они считают субкомпактный внедорожник Tivoli от Ssang Yong Motor Co.

Система предварительного заказа является спецпредложением компании, которая борется с сокращением продаж на таких крупных зарубежных рынках, как Китай и США, вызванным протекционистскими мерами и отсутствием компактных моделей внедорожников.

Директор по внутреннему маркетингу Kia Сео Бо Вон подчеркнул конкурентоспособную цену и хорошую топливную экономичность в качестве основных торговых особенностей нового внедорожника.

Stonic поставляется с семиступенчатой​​ коробкой передач, с двойным сцеплениеми 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Он имеет экономию топлива, равную 17 километрам на литр, и оснащен шестью подушками безопасности. Он оценивается от 19 до 23 миллионов вон (16 700 – 22 600 долларов США) в зависимости от комплектации.

"Кроме того, Stonic обладает непревзойденными функциями безопасности среди конкурентов внедорожников B-сегмента, такими как система предотвращения столкновения и вспомогательная система ближнего света", - отметил Сео Бо Вон, добавив, что новый автомобиль полностью удовлетворяет стандартам безопасности, необходимым для выхода на рынки Соединенных Штатов и Европы.

По словам директора по маркетингу, компания планирует представить Stonic на бензине и дизельном топливе в Европе в третьем квартале."Временные рамки для запуска на рынке США все еще находятся на рассмотрении, и нам еще предстоит принять решение о запуске бензинового Stonic на внутреннем рынке", - сказал он.

Напомним, нынешний автомобильный ряд малолитражных спортивныхмоделей KIA состоит из Mohave, Sorento, Sportage и Niro. Niro – гибридный кроссовер, который настроен на привлечение экологически сознательных водителей.

Автомобиль также производит популярный K5, продаваемый как Optima в США, наряду с седанами K3, K7 и K9. В июне Hyundai Motor, которая владеет 34% долей в Kia, представила свой собственный первый субкомпактный внедорожник Kona. Они вместе образуют пятого по величине "автопроизводителя" в мире по объемам продаж.

Метки: KIA, Stonic, Южная Корея

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