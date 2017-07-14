Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

13 июля 2017, 21:40
В Находке автолюбителю ездить в нетрезвом виде вынесен приговор

В Находке автолюбителю ездить в нетрезвом виде вынесен приговор

Ему назначен штрафа в размере 200 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами

Сотрудниками ГИБДД в ходе патрулирования был остановлен автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения, сообщает ЕНВ.

Установлено, что ранее он уже был лишен права управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Попав второй раз в поле зрения сотрудников полиции, злостный нарушитель правил дорожного движения отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении правонарушителя инспекторами ДПС был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Органами дознания ОМВД России по городу Находке проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу, возбужденному  по статье  264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Мировой суд  согласился с доводами дознавателя и признал подсудимого виновным в совершении преступления в сфере безопасности дорожного движения. Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами и права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами,  сроком на полтора года.

Метки: ДПС, пяный

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Приморской прокуратурой подведены итоги состояния преступности за первое полугодие 2017 годаПриморской прокуратурой подведены итоги состояния преступности за первое полугодие 2017 года
14 июля 2017, 22:10
Уровень преступности в крае, по-прежнему, является самым высоким и составляет 957,8 преступлений на 100 тыс. населения
За незаконное производство и оборот алкоголя увеличат штрафыЗа незаконное производство и оборот алкоголя увеличат штрафы
14 июля 2017, 20:10
Штраф увеличат до 3 миллионов рублей или лишение свободы до 3 лет
Сахалинские власти для увеличения турпотока на Курилы просубсидируют авиабилетыСахалинские власти для увеличения турпотока на Курилы просубсидируют авиабилеты
14 июля 2017, 12:20
Билеты на острова подешевеют в два раза

Последние новости

Во Владивостоке открылось первое в России сервисное подразделение концерна KawasakiВо Владивостоке открылось первое в России сервисное подразделение концерна Kawasaki
сегодня, 19:50
Компания займется техническим обслуживанием газотурбинных установок на мини-ТЭЦ о. Русский
Первый мёд созрел на "дальневосточных гектарах" в ПриморьеПервый мёд созрел на "дальневосточных гектарах" в Приморье
сегодня, 12:10
Произошло это в селе Бровничи Партизанского муниципального района
Бывший президент Бразилии признан виновным в получении взятокБывший президент Бразилии признан виновным в получении взяток
сегодня, 11:50
Лула да Силва возглавлял левое правительство на протяжении восьми лет до 2011 года

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

03.07.2017 12:10
Исследование: Доходы первых должностных лиц различных уровней власти в субъектах ДВФО 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+