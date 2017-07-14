В Находке автолюбителю ездить в нетрезвом виде вынесен приговор

Сотрудниками ГИБДД в ходе патрулирования был остановлен автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения, сообщает ЕНВ.

Установлено, что ранее он уже был лишен права управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Попав второй раз в поле зрения сотрудников полиции, злостный нарушитель правил дорожного движения отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении правонарушителя инспекторами ДПС был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Органами дознания ОМВД России по городу Находке проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу, возбужденному по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Мировой суд согласился с доводами дознавателя и признал подсудимого виновным в совершении преступления в сфере безопасности дорожного движения. Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами и права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года.