"Русский городок" в Пекине теряет свою былую мощь

Для многих российских предпринимателей, занимающихся торговлей между Китаем и Россией, "перенос Ябаолу" - тема, которую нельзя обойти вниманием. В сердцах россиян, Ябаолу не уступает по известности площади Тяньаньмэнь, хотя это лишь оптовый и розничный рынок, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Жэньминь жибао".

Подъем рынка Ябаолу пришелся на конец 80-х, каждый год сюда приезжали десятки тысяч покупателей, товары увозили в 30 с лишним стран мира. Иностранных бизнесменов было много, сделки производились быстро, постепенно Ябаолу стала для Пекина окном в торговлю с иностранцами, стала синонимом народной торговли между Китаем и Россией. Однако после финансового кризиса, по целому ряду причин коммерческая активность Ябаолу стремительно сократилась. Сообщения о переносе Ябаолу в городской округ Уланчаб Внутренней Монголии в этом году часто появлялись в российских СМИ. Перемещение Ябаолу, насчитывающей почти 30-летнюю историю, не только оставило огромное количество городских легенд, но и засвидетельствовало развитие и трансформацию китайско-российской торговли.

"На протяжении 20 лет сюда как магнитом притягивало туристов и предпринимателей из России и стран СНГ", - так описала очарование Ябаолу "Независимая газета".Предприниматели здесь зарабатывают деньги, многие россияне, впервые приехавшие в Пекин, особенно студенты, чувствуют себя здесь как дома. Русский студент Андрей шесть лет назад, когда он только приехал в Пекин, написал статью, в которой отметил, что здесь можно по разумным ценам поесть в ресторанах русской кухни, здесь есть русский клуб, на выходных здесь очень хорошо собираться с друзьями, все наполнено русской культурой и атмосферой. Андрей написал: "Пекинская улица Ябаолу - это Россия в миниатюре. Для россиян, которые только что приехали в Китай - это место, обязательное для посещения".

Тем не менее, многие магазины одежды выглядели пустыми. Владелица магазина шуб госпожа Чжао сказала, что ее нынешний бизнес - лишь одна треть того, что было несколько лет назад. Ее отдел в торговом центре считается высококлассным. Госпожа Чжао говорит: "Из-за экономического кризиса и девальвации рубля, у многих россиян снизилась покупательная способность".

Кроме того, местные торговые центры перестраивают, по словам рабочих, их превратят в офисные помещения. Говорят, что гостиницу, в которой часто останавливались русские предприниматели, также преобразуют в офисное здание.

В самые успешные годы Ябаолу годовой оборот денежных средств достигал 30 млрд. юаней. Почти в каждом магазине работал русскоязычный переводчик.

"Все больше предпринимателей едут непосредственно в Гуанчжоу для закупок, а не обращаются к посредникам в Пекине, на месте производства цены ниже. Кроме того, во многих пограничных городах для стимулирования китайско-российской торговли, для российских предпринимателей ввели множество льготных политик, многие бизнесмены производят закупки в северных пограничных городах", - рассказал генеральный секретарь НИИ Шанхайской организации сотрудничества при Китайской Академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.

Российский бизнесмен Виталий в 90-е годы занимался торговлей и логистикой на Ябаолу, а сейчас в основном работает в Москве.

"Технологии развиваются так быстро, электронная торговля установила прямую связь между потребителями и производителями, логистика тоже осуществляется весьма гладко. Поэтому, в моем представлении, Ябаолу уже стала символом былой славы. Куда бы ее не перенесли, улица уже никогда не будет такой успешной, как раньше", - отметил Виталий.