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Общество

13 июля 2017, 21:20
Во Владивостоке готовятся к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ

Во Владивостоке готовятся к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ

В торжественных мероприятиях примут участие около 40 кораблей

Около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота примут участие в параде и военно-спортивном празднике в честь Дня военно-морского флота России во Владивостоке, сообщает ЕНВ.

В торжественных мероприятиях посвященных празднованию Дня ВМФ  в акватории Амурского залива примут участие около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения флота. Из них в парадный строй будут выстроены 12 кораблей  Тихоокеанского флота. В их числе флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", большой десантный корабль "Николай Вилков", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", судно связи "Карелия", госпитальное судно "Иртыш", спасательное судно "Алагез", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-100", подводная лодка "Комсомольск на Амуре" и пограничный сторожевой корабль "Сапфир". 

Моряки Тихоокеанского флота приступят к постановке кораблей на бочки (специальные швартовые устройства) в Амурской заливе 24 июля. С 21 июля в акватории Амурского залива начнутся тренировки военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на 28 июля.

Метки: день ВМФ, ТОФ

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