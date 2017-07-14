Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

13 июля 2017, 20:40
Единороссы внесли в Госдуму законопроект о лицензировании экстремального туризма

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о лицензировании экстремального туризма

Такие меры позволят повысить качество предоставления услуг

Депутаты "Единой России" внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект о лицензировании экстремальных видов спорта, сообщает ЕНВ со ссыкой на "Парламентскую газету".

В пояснительной записке к проекту закона авторы указали, что в настоящий момент в России около 10% туристических продуктов включают в себя элементы экстремального туризма, в том числе альпинизма, виндсёрфинга, дайвинга. При этом данное направление оценивается как перспективное, несмотря на травмоопасность. 

В связи с повышенным риском таких услуг их лицензирование необходимо для обеспечения защиты россиян и иностранцев, считают парламентарии. Законодатели отметили, что такая процедура уже применяется в Египте, Австрии, Черногории и США.

"Необходимо ввести обязательное лицензирование деятельности по прокату и аренде специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, которые могут являться источником повышенной опасности, используемых при занятиях активным отдыхом, туризмом и (или) занятиях спортом, в том числе в развлекательных целях, эксплуатация которых требует специальных навыков и знаний и связана с повышенной травмоопасностью", — говорится в пояснении.

Вместе с тем авторы законопроекта предложили также ввести обязательное лицензирование деятельности по обучению специальным навыкам и знаниям по использованию оборудования для занятия экстремальными видами спорта.

Такие меры позволят повысить качество предоставления услуг и уровень ответственности организаций за техническое и качественное состояние предоставляемых технических средств и помогут сократить число несчастных случаев при занятии экстремальным туризмом, уверены авторы документа.

Метки: альпинизм, виндсёрфинг, Госдума, дайвинг, туризм

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТОКоммунисты внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО
вчера, 14:20
За пять лет потери бюджета от членства в ВТО в разрезе бюджетной поддержки составили порядка 871,3 млрд. рублей
Приморские депутаты предлагают разрешить фермерам строить жилые дома на сельхозугодьяхПриморские депутаты предлагают разрешить фермерам строить жилые дома на сельхозугодьях
12 июля 2017, 20:50
В настоящее время запрещается строительство объектов индивидуального жилищного строительства
Путин и Абэ активизировали переговоры по совместной активности на спорных островахПутин и Абэ активизировали переговоры по совместной активности на спорных островах
10 июля 2017, 14:30
Кроме того, стороны призвали Пхеньян прекратить действия, противоречащие режиму нераспространения ядерного оружия

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

03.07.2017 12:10
Исследование: Доходы первых должностных лиц различных уровней власти в субъектах ДВФО 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+