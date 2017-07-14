Единороссы внесли в Госдуму законопроект о лицензировании экстремального туризма

Депутаты "Единой России" внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект о лицензировании экстремальных видов спорта, сообщает ЕНВ со ссыкой на "Парламентскую газету".

В пояснительной записке к проекту закона авторы указали, что в настоящий момент в России около 10% туристических продуктов включают в себя элементы экстремального туризма, в том числе альпинизма, виндсёрфинга, дайвинга. При этом данное направление оценивается как перспективное, несмотря на травмоопасность.

В связи с повышенным риском таких услуг их лицензирование необходимо для обеспечения защиты россиян и иностранцев, считают парламентарии. Законодатели отметили, что такая процедура уже применяется в Египте, Австрии, Черногории и США.

"Необходимо ввести обязательное лицензирование деятельности по прокату и аренде специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, которые могут являться источником повышенной опасности, используемых при занятиях активным отдыхом, туризмом и (или) занятиях спортом, в том числе в развлекательных целях, эксплуатация которых требует специальных навыков и знаний и связана с повышенной травмоопасностью", — говорится в пояснении.

Вместе с тем авторы законопроекта предложили также ввести обязательное лицензирование деятельности по обучению специальным навыкам и знаниям по использованию оборудования для занятия экстремальными видами спорта.

Такие меры позволят повысить качество предоставления услуг и уровень ответственности организаций за техническое и качественное состояние предоставляемых технических средств и помогут сократить число несчастных случаев при занятии экстремальным туризмом, уверены авторы документа.