В ВДЦ "Океан" завершается профильная энергетическая смена "Энергия старта"

В период с 24 июня по 14 июля 2017 года во Всероссийском детском центре "Океан" реализуется профильная энергетическая смена для детей старшей возрастной группы (14-17 лет) – "Энергия Старта", сообщает ЕНВ.

Цельсмены – вовлечение школьников в поддержку инициатив Минэнерго РФ по проведению Всероссийского фестиваля "Вместеярче", получения школьниками знаний в области энергосбережения, энергоэффективности, энергобезопасности, а также профессиональной ориентации в сфере энергетического образования и инженерных профессий. Организатором смены выступило АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" при поддержке Министерства энергетики РФ при участии ПАО "ДЭК" и АО "ДГК".

В программу профильной смены ВДЦ "Океан" входило совместное вводное занятие "Лампа" в форме викторины, серия интерактивных занятий "Энергобезопасность", "Энергоэффективность", обучающая игра "Подключаем город". Также в ходе смены школьники из всех уголков России готовились к итоговому молодежному форуму "Энергия старта", которое прошло 10 июля. В рамках подготовки к мероприятию ребята работали над своим проектами, изучали в команде схемы энергоснабжения, а также регулярно собирались возле площадки у кампуса "Парус", где приглашенные специалисты рассказывали детям о правилах использования и выработки энергии.

"Целью наших мероприятий являлось донесение до школьников информации о том, что такое энергия и электричество, как его сберегать, вырабатывать, а главное, правильно и безопасно использовать", - отметил ведущий специалист службы надежности промышленной и пожарной безопасности АО "ДРСК" Константин Грязнов.

"Мы, энергетики крупнейших компаний дальневосточного региона, в течение двух недель рассказывали участникам энергетической смены об особенностях нашей профессии, - пояснила помощник директора АО "ДРСК" Ольга Амельченко. – Кроме того, мы рассказывали о том, какие специальности сегодня нужны российской энергетике, говорили о перспективах развития отрасли на Дальнем Востоке.

Образовательная смена ВДЦ "Океан" "Энергия старта" проходила под эгидой Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместеярче", официальный старт которого намечен в сентябре этого года во Владивостоке. Кроме того, энергетическая смена и форум энергосбережения включены в федеральную программу проведения Года экологии в России, официально проводимого в нашей стране в 2017 году.

Подробности смотрите в материале корреспондента студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Богдана Юра.