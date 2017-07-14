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Общество

13 июля 2017, 15:00
"Аврора" провела презентацию Bombardier Q400

"Аврора" провела презентацию Bombardier Q400

Авиалайнеры Q400 расходуют на 36% меньше топлива

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", провела презентацию воздушного судна Bombardier Q400 для приморских споттеров. Споттинг-сессия состоялась в международном аэропорту Владивостока, сообщает ЕНВ.

"Аврора" осуществляет перевозку пассажиров на канадских авиалайнерах Bombardier Q400 по следующим направлениям: из Владивостока – в Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Токио (а/п Нарита), из Южно-Сахалинска – в Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Оху, Южно-Курильск, Курильск, Саппоро, Харбин, из Хабаровска – в Благовещенск, Тынду, Ноглики, а также рейс Петропавловск-Камчатский – Магадан.

Bombardier Q400 обладает уникальным сочетанием экономических, технических и экологических характеристик. Воздушное судно носит обозначение Q — от английского слова "тихий" (quiet). Активная система шумоподавления и снижения вибрации турбовинтового двигателя позволяет пассажирам с комфортом провести время на борту. Модификация Q400 NextGen оборудована улучшенным салоном на 70 мест экономического и бизнес-классов, верхней багажной полкой, а также характеризуется уменьшенным расходом топлива и стоимостью обслуживания.

Авиалайнеры Bombardier Q400 расходуют на 36% меньше топлива и обладают самым низким уровнем выбросов CO2 в атмосферу, по сравнению с реактивными самолётами аналогичной дальности и пассажировместимости. Всё это позволяет считать Bombardier Q400 одним из самых экологичных самолётов в мировой гражданской авиации.

"Аврора" продемонстрировала приморским споттерам один из пяти своих Bombardier Q400. Известным в общественной жизни Приморья фотографам и блогерам была предоставлена возможность изучить снаружи и изнутри воздушное судно с бортовым номером RA-67256. Замечательная погода и хорошее настроение способствовали удачной фотосессии.

По результатам публикаций фото- и видеоотчетов любителей авиационных фотографий в своих блогах авиакомпанией "Аврора" объявлен конкурс. Двое споттеров, чьи посты в блогах с рассказом и фотографиями о презентации Q400 будут признаны лучшими, получат билеты по маршруту Владивосток – Токио (а/п Нарита) – Владивосток.  Победители отправятся в Японию на том же воздушном судне Bombardier Q400, чтобы на себе испытать все преимущества данного типа ВС, а также смогут провести фотосессию во время полёта. 

Метки: Bombardier, Аврора

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