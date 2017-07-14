UnionPay и НСПК выпустили дебетовые карты "Мир"-UnionPay

Китайская компания UnionPay International в среду сообщила о совместном с Национальной системой платежных карт (НСПК) выпуске кобэйджинговых дебетовых карт "Мир"-UnionPay. Эмиссия данных карт осуществляется Россельхозбанком, сообщает ЕНВ со ссылкой на официальный сайт китайской компании.

В сообщении говорится, что выпуск новых карт позволил расширить границы использования карт "Мир" до более 160 стран и регионов, что значительно повысило удобство их использования. Данный шаг также знаменует прогресс, достигнутый UnionPay International и НСПК в сотрудничестве по масштабному выпуску местными банками карт UnionPay.

В сентябре 2016 года НСПК и UnionPay подписали соглашение о выпуске кобэйджинговой дебетовой карты "Мир"-UnionPay.

Компания UnionPay как ассоциация банков КНР является единственной компанией в стране, имеющей разрешение на предоставление клиринговых услуг для транзакций по банковским картам. Ее сеть охватывает 160 стран и регионов.

В сообщении также отмечается, что в России сейчас около 410 тыс. POS-терминалов и 80 тыс. банкоматов обслуживают карты UnionPay. Девять российских банковских структур уже выпустили свыше 900 тыс. карт UnionPay, которые часто используются на территории России, Китая и других стран и регионов.