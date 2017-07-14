Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО

Группа депутатов от КПРФ во главе с первым заместителем председателя Комитета нижней палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николаем Арефьевым внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект о выходе России из Всемирной торговой ассоциации, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Согласно проекту, парламентарии предложили признать утратившим силу закон о ратификации протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО и денонсировать протокол о присоединении страны к организации.

В пояснительной записке законодатели объяснили свою инициативу тем, что "очевидных выгод от присутствия России во Всемирной торговой организации нет". При этом требования организации отказаться от постоянной поддержки производителей и выравнять тарифы на услуги естественных монополий причиняют ущерб российской экономике. По оценкам депутатов, за пять лет примерные потери бюджета от членства в ВТО в разрезе бюджетной поддержки составили 871,3 миллиарда рублей.

"Исходя из реальности экономической стагнации при ВВП в 86 триллионов рублей в 2016 году потери оцениваются в 4,6 процента ВВП", — добавили авторы законопроекта.