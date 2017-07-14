Атомный подводный крейсер "Томск" ТОФ успешно произвел пуск крылатой ракеты

Экипаж атомного подводного крейсера "Томск" Тихоокеанского флота (ТОФ) во время выполнения плановых задач в море успешно произвел пуск крылатой ракеты по береговой цели, сообщает ЕНВ.

Стрельба сверхзвуковой крылатой ракетой "Гранит" выполнялась из подводного положения по наземной мишенной позиции, находящейся на полигоне Кура в Камчатском крае. Пуск производился из акватории Охотского моря.

В ходе выполнения задач в море подводники выполнили более десятка различных боевых упражнений, в том числе скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы.

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Томск" в 2016 году по результатам состязаний на первенство Военно-Морского Флота России между многоцелевыми подводными лодками по уничтожению "условных" кораблей противника с выполнением стрельбы крылатыми ракетами по морским целям занял первое место.

Кроме того, по итогам прошлого года экипаж АПЛ "Томск" награжден переходящим кубком командующего ТОФ за победу в состязании на первенство флота по тактической подготовке и переходящим кубком "Союза моряков-подводников ТОФ" за высокую профессиональную подготовку и боевую выучку.