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Общество

13 июля 2017, 13:30
В Приморском океанариуме поселились тропические рыбы
В Приморском океанариуме поселились тропические рыбы
В Приморском океанариуме поселились тропические рыбы

В Приморском океанариуме поселились тропические рыбы

Новая партия рыб прошла адаптацию

Привезенных в начале июня с Филиппин рыб переселили из Научно-адаптационного корпуса в экспозиции Приморского океанариума, сообщает ЕНВ.

"Они были выловлены в дикой природе, - рассказывает главный специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Наталья Гирева. -  За время тридцатидневного карантина ихтиопатологи провели новичкам антибактериальную и антипаразитарную обработку.  Рыбы привыкли к новой воде и к новому корму. Они активны, хорошо набирают вес, а это основные признаки здоровья гидробионтов. Так что держать их  сверх стандартного срока на адаптации не было причин".

Процедура переезда давно отработана. Мелкую или предназначенную для разных водоемов рыбу вылавливают из аквариумов, размещают в пакеты с воздухом и расставляют их в транспортировочном контейнере.

Живущую в танках крупную рыбу выуживают прорезиненным сачком для нетравматичного лова. В нем она не бьется о стенки и свободно перетекает с водой в другую емкость. Чтобы собрать рыбу, ихтиолог спускается в танк с частично слитой водой. Улов передается напарнику, и тот выпускает его в транспортировочный контейнер.

Груз размещают на борту оснащенного краном грузовика и перевозят к главному корпусу.  Здесь кран поднимает контейнеры в зону системы жизнеобеспечения, где есть доступ к открытой воде экспозиции "Тропические моря".

Новичков расселили по разным водоемам. Аполемихты трехпятнистые и талассомы Хардвика отправились в Большой коралловый риф (тоннель).  Немоновые рыбы-клоуны, крылатка-зебра, собачка водорослеед, мандаринки и японские хирурги нашли свой дом в Малом коралловом рифе, он находится перед тоннелем. Там же будут жить и риномурены (носатые мурены). Подселить их к уже живущим в океанариуме муренам нельзя, старожилы съедят чужаков другого вида. Носатых губанов, которых еще называют докторами или чистильщиками, распределили  по нескольким водоемам, включая Океанскую бездну, Большой и Малый коралловый рифы.

Метки: Приморский океанариум, тропические рыбы

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