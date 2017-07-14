Исследование: Уровень привлекательности регионов Дальнего Востока для зарубежных инвесторов

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" составил рейтинг эффективности привлечения зарубежного капитала среди регионов Дальнего Востока на основе статистических данных в сфере накопления прямых иностранных инвестиций в субъектах ДФО, сообщает ЕНВ.

2015 год стал для российского Дальнего Востока определяющим с точки зрения перехода к осуществлению положений так называемой федеральной восточной политики, объявленной на высшем уровне президентом РФ В. Путиным за два года до этого. Именно в 2015 году появились первые территории опережающего развития и заработал режим свободного порта Владивосток, а также впервые был проведен крупнейший по размеру инвестиций международный форум в России – ВЭФ-2015, традиционной площадкой проведения которого с того момента стала приморская столица.

Проведение первого Восточного экономического форума привело к заключению около сотни многомиллионных контрактов. Второй ВЭФ, состоявшийся в 2016 году, по количеству инвестиций в экономики субъектов ДФО в рублевом выражении оказался в полтора раза эффективнее. Если в 2015 году сторонами на полях ВЭФ было заключено 80 контрактов на сумму в 1,3 трлн. рублей, то уже на следующий год главным итогом форума стало подписание 214 соглашений на сумму в 1,85 трлн. рублей.

Впрочем, несмотря на это, определенный скепсис среди экспертов по поводу эффективности механизмов привлечения инвестиций на Дальний Восток остался. В первую очередь, ввиду небольшого (в % соотношении) количества инвестиционных проектов с иностранным капиталом, созданных в результате усилий по выработке новых механизмов экономического развития ДФО. Например, в рамках первого Восточного экономического форума, самый дорогой контракт с иностранным инвестором был подписан на сумму в 14 млрд. руб. в то время, как суммы соглашений на ВЭФ-2015 доходили до 700 млрд.

По мнению директора Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрия Коломейцева, приход иностранных инвестиций в экономику субъектов Дальнего Востока тормозится неумением властей и чиновников различного уровня обеспечивать коммуникации с инвесторами из стран АТР.

"Созданные институты развития региона часто даже отпугивают инвесторов, потому что те, в свою очередь, не понимают, к кому обращаться. Инвесторы обращаются в администрацию Приморского края, оттуда их посылают в министерство, из министерства их направляют еще куда-то, и в итоге инвестор теряется. На днях наблюдал ситуацию, когда в одной из таких структур японские инвесторы просидели полтора часа, переводчики не смогли наладить с ними коммуникацию и в конце спросили, зачем они сюда приехали, после чего ошарашенные японцы на следующий день улетели", - отметил Юрий Коломейцев.

Более того, по мнению Юрия Коломейцева, большой проблемой является то, что при этих организациях, нет ни переводчиков, ни других необходимых специалистов. Поэтому, по его словам, ЦСИ "Чёрный куб", составляя рейтинг эффективности регионов ДФО по привлечению иностранного капитала, опирался на данные по прямым инвестициям. Напомним, что под прямыми иностранными инвестициями понимаются средства, заложенные инвестором непосредственно в капитал компаний, созданных на территории нашей страны. Центр провел анализ статических показателей в период с 01.01.2015 по 01.01.2017, т.е. за всё то время, что на Дальнем Востоке действуют особые режимы привлечения инвестиций в регион.

По размерам иностранного капитала в экономике среди регионов Дальнего Востока лидирует Сахалинская область. Она же занимает первое место в рейтинге, поскольку за прошедшие два года региону удалось привлечь почти 20 млрд. долл. США, несмотря на то, что в 2015 году, в регионе напротив отмечался отток иностранного капитала. Зарубежных инвестиций в экономике региона за два последних года стало на 54% больше. Важнейшей для Сахалинской области остается нефтедобывающая отрасль. Инвестиционная фаза реализации шельфовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" определила значительные притоки иностранных инвестиций в нефинансовые активы нефтегазового сектора. Как подсчитали в областном Минэкономразвития, максимальное влияние на инвестиционную деятельность будет оказывать нефтегазовый комплекс, доля которого будет достигать от 66 до 85%.

На втором месте рейтинга расположился Приморский край. За два последних года в экономику Приморья пришло более миллиарда иностранных инвестиций, их суммарный прирост за это время составил более 97%. В настоящий момент федеральное руководство рассматривает Приморский край как основной регион выхода Дальнего Востока на интеграцию с наиболее динамично развивающимся регионом мира – Азиатско-Тихоокеанский регионом. Именно здесь создано наибольшее число ТОРов (четыре), именно с Приморья началось развитие режима свободного порта, и именно здесь проходит крупнейший инвестиционный форум дальневосточного региона ВЭФ.

Еще в четырех субъектах Дальнего Востока за прошедшие два года был отмечен рост прямых иностранных инвестиций в экономике – в Якутии (+389 млн. долл. США), Хабаровском крае (+284 млн.), на Камчатке (+165 млн.) и в ЕАО (+160 млн.) Причем, в Еврейской автономной области за последние два года наблюдался резкий подъем привлечения инвестиций в регион. За 2015 год прирост зарубежного капитала в экономике ЕАО составил 110%, а в 2016-м – 140%. Причиной тому тесная кооперация с иностранными партнерами, которые по-новому открывают для себя депрессивный регион. Так, ведется активная работа с китайским бизнесом по созданию агропарка "Весна". Проектом предусмотрено строительство свиноферм, комбикормового завода, овощехранилища, теплиц. Он поддерживается правительством провинции Хэйлунцзян. Есть интерес к организации сельхозпроизводства в ЕАО и у израильских инвесторов. Речь идет о молочном направлении, свиноводстве, рыборазведении, тепличном хозяйстве. Отметим, что в 2016 году по результатам Национального рейтинга состояния инвестклимата ЕАО заняла первое место на Дальнем Востоке.

Особняком в рейтинге стоит Амурская область, в экономике которой эксперты зафиксировали незначительный отток иностранного капитала размером в 4 млн. долларов США за прошедшие два года. Эксперты отмечают, что регион никак не может переформатировать свой инвестиционный потенциал под экономическую конъюнктуру. Успехи в привлечении капитала в сельское хозяйство мало способствуют общему развитию региона, подъем которого все еще всецело держится на федеральных ассигнованиях.

Значительный отток иностранного капитала эксперты зафиксировали в двух северных субъектах Дальнего Востока – в Чукотском автономном округе и Магаданской области. Очевидно, что причины данного регресса различны. Так, если Чукотка после ряда политических изменений в регионе не смогла достойно войти в повестку нынешнего развития Дальнего Востока, и почти не рассматривается федеральным центром в качестве плацдарма для развития экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, то инвестиционная среда Магаданской области пришла в некоторый упадок после оттока иностранного капитала из особой экономической зоны, созданной еще 1999 году. За два года остаток иностранного капитала сократился более чем в 70 раз – с 765 до 11 млн. долл. США, что является наихудшим показателем в дальневосточном регионе. На сегодняшний день можно сказать о том, что иностранных инвестиций в экономике Магаданской области попросту нет.