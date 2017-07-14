Синдзо Абэ пообещал усилить взаимодействие с Россией и Финляндией по вопросам Арктики

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров с президентом Финляндии Саули Нийнистё пообещал усилить сотрудничество в вопросах Арктики с Финляндией и Россией, сообщает ЕНВ.

Абэ отметил, что Финляндия в настоящее время возглавляет Арктический совет и заявил, что Япония увеличит свою роль в агентстве, "будет оказывать больше позитивного влияния, чем раньше".

"Мы будем укреплять наше сотрудничество в области окружающей среды в Арктике", - сказал Абэ.

Нийнистё сказал, что две страны подписали несколько соглашений, в том числе, по развитию сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Абэ поздравил Финляндию со 100-летним юбилеем независимости от России, с которой страна разделяет границу в 1300 километров. Также премьер-министр Японии отметил, что Россия является "важным соседом для обеих наших стран".

Перед прибытием в Финляндию Абэ встретился со шведским премьер-министром Стефаном Лёвеном в Стокгольме, где оба лидера потребовали, чтобы Северная Корея прекратила ракетные испытания и пообещала активизировать сотрудничество в Совете Безопасности ООН. Они также согласились вместе бороться с терроризмом.