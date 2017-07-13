Приморские депутаты предлагают разрешить фермерам строить жилые дома на сельхозугодьях

Комитет краевого парламента по продовольственной политике и природопользованию поддержал инициативу Законодательного Собрания Ленинградской области, касающуюся актуального для фермерских хозяйств вопроса строительства жилья на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством на землях сельскохозяйственного назначения запрещается строительство объектов индивидуального жилищного строительства. Как отмечают региональные депутаты, многочисленные обращения фермеров свидетельствуют о том, что семьям, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, зачастую необходим жилой дом для полноценной и эффективной работы в непосредственной близости от места проживания.

Законодатели предлагают разрешить членам крестьянского (фермерского) хозяйства строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке сельскохозяйственного назначения, предоставленном или приобретенном для ведения своей деятельности. Разработанный Законодательным Собранием Ленинградской области законопроект предусматривает изменения в Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и федеральные законы "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", "О государственной регистрации недвижимости". При этом устанавливаются требования к строительству жилых домов. В частности, на земельном участке сельскохозяйственного назначения разрешается строительство одного жилого дома с количеством этажей не более чем три и предназначенного для проживания членов такого хозяйства, состоящих в родстве с главой фермерского хозяйства, а также зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления деятельности фермерского хозяйства.

"Очень хорошая инициатива, которая касается крестьянско-фермерских хозяйств, имеющих землю в собственности или в аренде. Законопроект позволит им на своих земельных участках строить законным способом индивидуальное жилье, - прокомментировал решение депутатов председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов. - Это повысит эффективность работы селян, фермеров, которые смогут жить в непосредственной близости от своих полей и хозяйств. Конечно, мы поддержали предложение коллег из Ленинградской области и вынесем этот вопрос на заседание Законодательного Собрания".