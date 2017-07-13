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Япония

12 июля 2017, 20:30
Как изменился Токио за 40 лет?

Как изменился Токио за 50 лет?

Журналисты сравнили японскую столицу в момент Олимпиады 1964 года и в преддверии Игр-2020

Журналисты Kyodonews сравнили фотографии знаковых мест японской столицы образцов 1964 и 2017 годов. За основу были взяты те объекты, которые были возведены незадолго до Игр 1964 года, сообщает ЕНВ.

В 1964 году, когда в Токио в последний раз проводились Олимпийские игры, население города составляло около 10 миллионов человек.В 2017 году, за три года до следующей Олимпиады, пейзаж и инфраструктура города значительно изменились, теперь в городе проживает на три миллиона человек больше.

Следующие фотографии иллюстрируют некоторые изменения, которые произошли в Токио с 1964 года.

(Oct. 10, 1964 - July 6, 2017)

На заднем плане мы видим Токийскую башню, которая была открыта в 1958 году. На переднем плане изображения 1964 года находится Олимпийский стадион, в котором и состоялась церемония открытия игр. Изображение 2017 года показывает, что новый стадион строится на том же участке.

 

(Dec. 21, 1964 - June 16, 2017)

"Токайдо Синкансэн"– скоростной поезд, проходящий по Юракучо, которыйвыезжаетиз здания. "Синкансен" был запущен в 1964 году, всего за несколько дней до открытия Олимпийских игр в Токио.

(Sept. 1, 1964 - June 29, 2017)

Пересечение Сукиябаши Гинзы. Пока кондитерская компания Fujiaвсе еще присутствует на рынке, время трамваев давно прошло. Рекламный щит справа от изображения 1964 года рекламирует цветные телевизоры – дорогую роскошь того времени.

(Oct. 13, 1964 - June 14, 2017)

Накамиз-стрит, подход к храму Сенсоджи Асакусы. Этоместодавно является излюбленным длятуристов. Похоже, что с 1964 года он очень мало изменился, исчезли разве что только олимпийские флаги.

Токийская монорельсовая дорога, которая соединяет аэропорт Ханеда с центральным Токио.Была открыта в сентябре 1964 года. С того времени в собственности у японцев количество автомобилей выросло с 1,2 миллиона штук в 1964 году до более 60 миллионов в 2017 году.

Метки: Токио, Япония

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