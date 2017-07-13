Китай собирается построить скоростную железнодорожную ветку через Владивосток до Лос-Анджелеса

Китай намерен построить скоростную железнодорожную ветку через Владивосток до Лос-Анджелеса, об этом было заявлено на презентации производственного и сельскохозяйственного потенциала провинции Цзилинь в пекинском МИДе, сообщает ЕНВ.

Идею строительства трансконтинентальной высокоскоростной железной дороги из Пекина в Лос-Анджелес в обозримом будущем власти Поднебесной намерены реализовать, соединив Азию и Северную Америку. Линия длиной 13 тысяч километров начнется в Пекине, пройдет через Владивосток, побережье Охотского моря, уйдет в 200-километровый тоннель под Беринговым проливом, затем снова пройдет по земле через Аляску, западное побережье Канады с Ванкувером, а потом и по Соединенным Штатам Америки до Лос-Анджелеса, заявили на международной встрече.

Это уже восьмое мероприятие в рамках проекта глобальных презентаций китайских провинций, автономных районов и городов "Открытый Китай". Темой прошедшего мероприятия стал слоган "Провинция Цзилинь – встреча с миром", о чем в своих речах рассказали представители Поднебесной, в том числе министр иностранных дел КНР Ван И, секретарь КПК провинции Цзилинь Баинь Чаолу и цзилинский губернатор Лю Гуочжонь.

На демонстрацию экономических возможностей, а также туристического и культурного потенциала собрались более ста тридцати дипломатических представителей разных стран, международных организаций, отечественных и зарубежных СМИ. Кроме того к участию были приглашены представители пятисот транснациональных корпораций и более пятисот цзилиньских руководителей по развитию городов, экономических зон, китайских и зарубежных ученых, директоров НИИ и крупных компаний.

Хозяева мероприятия в своих вступительных речах отметили, что организаторы глобальных презентаций сегодня большое внимание уделяют северо-востоку страны, и провинции Цзилинь отведена главная роль, так как регион перешел в следующую стратегическую стадию развития и реформ, в ходе которой он демонстрирует высокую активность. Цзилинь издавна служит важнейшей промышленной и продовольственной базой Китая, и открывает инициативе "Один пояс — один путь" окно на север.

Отмечая производство, чиновник заявил, что сегодня в регионе трех городов Чанчунь - Цзилинь - Тумэнь идет создание масштабного района "производственной открытости" - массовое строительство объектов и расширение транспортных коридоров на восток и юг провинции. Отметил быстрое развитие китайско-монгольско-российского государственного проекта в новой экономической зоне Чанчуня, где в рамках проекта "Один пояс – один путь" идет строительство горузового перехода. Также привел в пример показательный приграничный город Хуньчунь, где в настоящий момент живут в дружбе и согласии народы трех национальностей, что, конечно, положительно влияет на темпы экономического развития региона, в том числе и на расширение международных транспортных путей.

По мнению Баинь Чаолу, Цзилинь является первой провинцией, ставшей международной платформой "вдоль пути", где встречаются страны всего мира для взаимовыгодного сотрудничества, и присутствие многочисленных иностранных гостей на презентации Цзилинь тому подтверждение, ибо дружба начинается с обмена информацией, сотрудничество - с понимания.

Визитная карточка Китая

Чаньчуньская железнодорожная корпорация Changchun Railway Vehicles Co.,Ltd (CRRC) – один из ярких примеров высокоразвитого производства КНР. Густая сеть скоростных дорог покрывает сегодня не только свою территорию, но и соседние страны. Китайские чиновники называют своё железнодорожное производство феноменом, и на презентации поведали о перспективах его влияния на Россию – ведь уже сегодня Китай заявляет о планах построить магистраль Пекин - Москва стоимостью 242 миллиарда долларов.

Одним из последних перспективных проектов железнодорожного строительства в Китае является идея строительства трансконтинентальной высокоскоростной железной дороги из Пекина в Лос-Анджелес. Линия длиной 13 тысяч километров начнется в Пекине, пройдет через Владивосток, побережье Охотского моря, нырнет в 200-километровый тоннель под Беринговым проливом, затем снова пройдет по земле через всю Аляску, западное побережье Канады с Ванкувером, а потом и по Соединенным Штатам Америки до Лос-Анджелеса. В перспективе ее можно будет продлить на восток до Нью-Йорка и на юг в сторону Южной Америки.

Расстояние между Пекином и Лос-Анджелесом высокоскоростные китайские поезда смогут преодолевать всего за 24 часа. Это достаточно много для пассажирских перевозок, но зато невообразимо быстро для транспортировки товаров, а именно в качестве грузовой эта дорога, в основном, и должна будет использоваться.

Стоит отметить, что совсем недавно группа "Синара" и китайская корпорация CRRC договорились о создании на территории России совместного предприятия для локализации выпуска поездов для высокоскоростных магистралей. Соответствующий документ подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Помимо производства высокоскоростных поездов, предприятие займется сборкой и другой железнодорожной техники.

Природное богатство

Описывая регион, министр иностранных дел отметил вкус и питательную ценность цзилиньского риса, сказав, что он лучше японского, чем сорвал шквал апплодисментов. Похвастался горной природой и пригласил любителей горнолыэного спорта покататься в горах Чанбайшаня, заявив, что провинция Цзилинь располагает лыжными трассами и оборудованием мирового уровня, и занимают первое и второе место в Китае.

Губернатор провинции Лю Гочжун рассказал о перспективах развития региона с учетом характера местной природы, отраслевых преимуществ, модернизации сельского хозяйства, деловой среды и возможности внедрения инноваций.

Секретарь провинции Баинь Чаолу рассказал иностранцам о постепенном и всеобъемлющем развитии старой промышленной базы в регионе. По его словам, Цзилинь - один из шести крупных лесных районов Китая. Зеленые горы Чанбайшаня тянутся на многие сотни километров, образуя "море леса". Под лесоводство занято 9,7226 млн. гектаров, это 51,37% всей площади земли провинции (12 место в Китае).

Расположенные на западе провинции степи - одна из важных китайских баз по производству товарной говядины и разведению тонкорунных овец. А такие "драгоценности", как женьшень, соболий мех и панты, далеко известны за пределами страны. Кедр маньчжурский, сосна чанбайская, сосна юйлиньская, ясень маньчжурский, ананас, грецкий орех, липа амурская — ценные виды деревьев и культур, которые пригодны для промышленного использования. Горный виноград, лимонник китайский, черника, боярышник — сырье для виноделия. Более 300 видов диких медоносных растений. Свыше 437 видов земноводных животных, среди них пятнистый олень, соболь, выдра, маньчжурский тигр, золотистый леопард и фазан особо ценятся за шкуры, мех или оперение. Наиболее ценные виды животных, сырье которых используются в качестве лекарства — марал, мускусная кабарга, медведь, барсук, болотная лягушка, древесная лягушка. Сравнительно высокую экономическую ценность имеют дикий кабан, косуля, фазан.

Национальная кухня

Презентация была ознаменована не только "сладкими" речами чиновников, но и вкусными традиционными северо-восточными яствами, приготовленными специально для иностранных гостей, которые должны били в полной мере "почувствовать вкус" провинции. Стоит отметить, они остались довольны не только особенным вкусом цзилиньского риса, но и другими самобытными блюдами провинции. В меню входило шесть холодных закусок, пять видов горячего, пять основных блюд, четыре десерта и три фруктовых блюда. Абсолютно все продукты, представленные "на суд" - результат труда местных земледельцев, вино и вода также из провинции Цзилинь.

По словам главного шеф-повара Вана Гана, набор блюд, представленных на презентации, не случаен и отражает четыре аспекта: вкусовые привычки, национальный стиль, сезонные особенности и развитие городов.

Мастер рассказал, что они использовали около 80-ти видов продуктов провинции Цзилинь. "Чанбайшань не только имеет богатые экологические ресурсы. Это и колоссальная сокровищница пищевых продуктов - здесь можно попробовать очень полезные черные грибы, красную форель, голубику и многое другое. Кроме того, в меню использовалась озерная рыба и талисман провинции женьшень", - делится мастер, отмечая, что каждое блюдо было приготовлено особым способом, чтобы гости смогли ощутить оригинальность вкуса и захотели приехать в провинцию.

Автомобиль "Хунци" - самостоятельный бренд

Государственный Автомобильный завод № 1, долгое время выпускающий представительские автомобили "Хунци", сегодня известен по всему миру. Сегодня FAW производит автомобили 6 категорий, в том числе грузовики малой, средней и большой грузоподъёмности, внедорожники, легковые автомобили, автобусы и малолитражные автомобили.

Рассматривая выставочный стенд автомобилей "Хунци", генконсул США Gregory May отметил, что они готовы укреплять сотрудничество в области автомобильного дела, а именно в части обмена опытом. И выразил желание расширить студенческие обмены в сфере автомобилестроения между США и провинцией Цзилинь.

FAW - старейшая китайская автомобилестроительная компания, начавшая свою деятельность в Чанчуне в 1953 году. Первый в Китае завод по производству автомобилей был создан при содействии СССР. Интересно, что проходная китайского завода полностью идентична проходной ЗИЛа, а персонал проходил стажировку в СССР. Сегодня завод стал основой автомобильного кластера провинции Цзилинь.

К 2006 года в провинции насчитывалось 22 предприятия, выпускающих автомобильную технику. В Чанчуне и его окрестностях растет число заводов-производителей автокомплектующих. Автомобилестроительная промышленность доминирует в отраслевой структуре провинции, и на её долю приходится более 50% экономики региона.

Спутник-помощник

"Цзилинь-1" (Jilin-1) – многофункциональный спутник дистанционного зондирования, обеспечивающий видеоизображение высокой четкости. Космический аппарат планируют использовать для съемки земельных ресурсов и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, наблюдением за транспортом, а также для предотвращения бедствий и оказания помощи. На текущий момент Китай активно изучает возможности для стимулирования развития коммерческой спутниковой отрасли.

"Цзилинь-1" имеет вес 450 кг и отноится к категории микроспутников. На его борту в качестве полезной нагрузки установлена оптико-электронная аппаратура, способная выполнять съемку земной поверхности в видимом спектральном диапазоне до 0,7 метра в надире (для панхроматического режима) и до 4 метров (для мультиспектрального режима). Имеется возможность выполнения стереосъемки.

Космическая система "Jilin" состоит из трех космических аппаратов Jilin 01-02-03, которые создаются техниками провинции, где сегодня развитие космической индустрии уделяется большое внимание.

С ответными речами в адрес регионального китайского руководства выступили посол Таиланда Пирия Кемпон (Piriya Khempon), посол Франции Морис Гордо-Монтен (Maurice Gourdault-Montagne), посол Перу Хуан Карлос Капунаи (Juan Carlos Capunay) и посол России Андрей Денисов. Они поблагодарили МИД КНР за создание важнейшей платформы сотрудничества, которая в полной мере помогла дипломатическим представителям из разных стран понять структуру управления провинциями, автономными районами и городами в Китае. Также дипломаты отметили, что провинция Цзилинь заметно продвинулась в части возрождения и развития старых промышленных баз, трансформации и эскалации имущества, научно-технических инноваций и открытости внешнему миру. Кроме того, они положительно оценили экологическую обстановку и инвестиционную среду в регионе и выразили надежду на дальнейшее укрепление дружественного общения и взаимовыгодного сотрудничества с северо-восточной китайской провинцией, в том числе в рамках инициативы "Один пояс — один путь".