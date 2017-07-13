Столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябре

Международный олимпийский комитет, как ожидается, одобрит план по одновременному выбору столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

План будет одобрен на внеочередном заседании МОК, которое состоится во вторник вблизи Лозанны в Швейцарии. Так как Лос-Анджелес и Париж являются единственными кандидатами на проведение Олимпиады 2024 года, вероятно, эти города и будут выбраны столицами Игр 2024 и 2028 годов.

В прошлом месяце исполнительный комитет МОК рекомендовал выбрать города, которые примут Олимпийские игры 2024 и 2028 годов, в ходе пересмотра процесса отбора олимпийских столиц.

Это решение было принято после того, как все кандидаты на проведение Олимпиады 2024 года, кроме Парижа и Лос-Анджелеса, отозвали свои заявки. Главной причиной тому стали огромные расходы на организацию соревнований, которые придется понести хозяевам Игр.

Президент МОК Томас Бах выразил надежду, что это решение принесет пользу как Лос-Анджелесу и Парижу, так и всему Олимпийскому движению.