За два года статус резидента Свободного порта получили 235 инвесторов

Со дня подписания закона о Свободном порте Владивосток (13 июля 2015 года) статус резидента получили 235 инвесторов, из которых 12 – иностранные. Об этом говорили участники экспертного круглого стола "Два года закону о Свободном порте Владивосток: результаты и перспективы", в котором приняли участие директор Департамента территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток Минвостокразвития России Андрей Федотовский, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Василий Грудев, руководитель дальневосточной практики КПМГ Ольга Сурикова и представители компаний-резидентов Свободного порта Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Открывая мероприятие, Андрей Федотовский подвел краткие итоги последних двух лет, в течение которых действует закон о Свободном порте Владивосток.

"Свободный порт Владивосток – правовой инструмент для развития Дальнего Востока и привлечения в него инвестиций, - отметил директор департамента. – В течение двух дет статус резидента СПВ получили 235 компаний, которые заявили порядка 300 млрд рублей инвестиций и анонсировали создание 28 тысяч рабочих мест".

Он также рассказал, что в СПВ сегодня входят 21 муниципальное образование, 16 из которых - на территории Приморского края, по одному на Чукотке, Камчатке и в Хабаровском крае, два - на Сахалине. В настоящее время, по словам Андрея Федотовского, ведется работа по включению в СПВ еще одного муниципального образования.

Главными преимуществами для резидентов Свободного порта Владивосток сегодня являются обнуление налога на прибыль в течение первых пяти лет, понижение тарифов страховых взносов, а также возможность получения земельных участков на бесконкурсной основе. Ключевым моментом режима Свободного порта Владивосток в 2017 году Андрей Федотовский назвал использование электронных виз, которое стартует 1 августа.

Директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, рассказал, что компании, не работающие на территории СПВ, зачастую опасаются сложностей при получении статуса резидента. Однако условия для этого достаточно просты, в частности, объем инвестиций в проект не менее 5 млн рублей, а в некоторых территориях сейчас идет речь о том, чтобы снизить данный финансовый порог. Корпорация же была специально создана для решения проблем инвесторов, возникающих при реализации проектов на территории Свободного порта Владивосток.

"Идея Свободного порта как раз в том, чтобы создать в нем максимально простые условия для получения статуса резидента, - подчеркнул Денис Тихонов. – И компании, пришедшие работать в СПВ, убедились, что при реализации их проектов риски минимальны, в том числе и потому, что государство очень внимательно относится к каждому инвестору, работающему в макрорегионе".

Он также уточнил, что на получение статуса резидента СПВ подано около 400 заявок, 235 из них уже данный статус получили. 10 проектов резидентами уже реализуются, еще порядка 25-30 компаний выйдут на стадию реализации своих проектов до конца текущего года. Наиболее востребованы сегодня для инвесторов, по словам Дениса Тихонова, Приморский край, Хабаровский, Чукотка и Сахалин, то есть те регионы, в которых закон о создании Свободного порта Владивосток начал реализовываться раньше остальных.

Директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Василий Грудев, отметил, что российские и иностранные компании и корпорации достаточно хорошо осведомлены о тех возможностях для ведения бизнеса, которые предоставляетрежим Свободного порта Владивосток.

"Все мероприятия, проводимые Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и институтами развития макрорегиона, не только включили Свободный порт Владивосток в повестку крупных мировых компаний, но и дали возможность развиваться малому и среднему бизнесу на территории СПВ, - сообщил спикер. - В частности, корейский и японский бизнес, который с большим недоверием относится к возможностям ведения бизнеса в других странах, проявляет все больше интереса к Дальнему Востоку. Так, инвесторы из Республики Корея сегодня рассматривают возможность реализации проектов в сфере телемедицины".

Своим опытом работы в зоне Свободного порта Владивосток поделился генеральный директор ООО "Центр детского здоровья" Александр Шуматов,, который отметил, что благодаря льготному налоговому режиму стало возможным высвободить порядка 25 млн рублей на первом этапе реализации проекта и направить их на реализацию второго этапа. Таким образом, уже в сентябре этого года к поликлиническому блоку Центра добавится амбулаторная хирургия.

Директор ООО "Авиаполис Янковский" Константин Богданенко согласился с ранее высказанным мнением о том, что стать резидентом СПВ достаточно просто: "Мы были одной из первых компаний, которая получила статус резидента. Изначально были опасения, что этот процесс сложный и займет много времени, однако на деле это оказалось иначе. Наш первый проект – логистический комплекс, в его реализацию вложено более 900 млн рублей. Недавно мы запустили еще один проект – лесоперерабатывающее производство, надеемся к концу года наладить выпуск продукции для малоэтажного строительства. В перспективе рассматриваем и экспорт нашей продукции, однако сначала нужно "насытить" местный рынок".

Все возникающие вопросы, по словам инвестора, решаются либо с помощью специальной созданной Ассоциации инвесторов, либо выносятся на заседания Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток, возглавляет который Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В состав Совета входит Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Напомним, глава Минвостокразвития России неоднократно подчеркивал, что конкурентоспособные условия инвестирования, сформированные на российском Дальнем Востоке, востребованы как со стороны российского, так и иностранного бизнеса.

"Благодаря новым мерам поддержки инвесторов — территориям опережающего развития, Свободному порту Владивосток, целевой государственной поддержке инвестиционных проектов, льготному финансированию Фонда развития Дальнего Востока — уже сейчас создаются новые заводы, новые учреждения, новая инфраструктура. Регионы получают дополнительные налоги, а дальневосточники – новые рабочие места. Эти механизмы уже показали свою эффективность", - заявлял Министр.