Бывшего руководителя "Приморкрайстроя" будут судить за растрату

Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя казенного предприятия Приморского края "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" (далее - "Приморкрайстрой") Сергея Запорожца, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, фигурант с августа по декабрь 2015 года, используя свои служебные полномочия директора, действуя из корыстных побуждений, дал указание своим подчиненным заключить договоры от имени КППК "Приморкрайстрой" на осуществление различных работ, выполнение которых не входило в обязанность возглавляемой им Дирекции.

При этом данные работы предусматривались договором об освоении территории (территория жилого микрорайона "Снеговая Падь"), заключенным с ООО "Малиновый слон", которым руководила дочь фигуранта.

В результате таких действий от имени КППК "Приморкрайстрой" были незаконно заключены, а позднее и оплачены договоры на сумму свыше 1,8 млн. рублей на выполнение инженерно-геодезических, кадастровых работ по подготовке межевых планов и постановке на кадастровый учет земельных участков, которые подлежали оплате за счет средств другой компании, подконтрольной обвиняемому.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователями УФСБ России по Приморскому краю. Фигурант вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.