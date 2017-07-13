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Экономика

12 июля 2017, 12:20
AliExpress вместе с Почтой России полностью перейдут на регистрируемые отправления

AliExpress вместе с Почтой России полностью перейдут на регистрируемые отправления

Продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки

AliExpress с 10 августа 2017 года вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами. Теперь всем покупкам, которые сделаны на платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении, сообщает ЕНВ.

"Мы приветствуем решение одного из крупнейших интернет-магазинов AliExpress о полном отказе от нерегистрируемых отправлений. Доставка отправлений по регистрируемому трафику и продукту SRM не только позволит клиентам и интернет-магазинам отслеживать свои заказы на ключевых этапах доставки, но и значительно сократит сроки пересылки. К примеру, доставка регистрируемых отправлений от момента сдачи заказа в почтовом отделение почты Гонконга составляет около 6-10 дней", - подчеркивает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Россия будет одним из первых рынков, где AliExpress внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует её с системой национальной почтовой службы. Система построена на базе платформы "Цайняо", которая входит в Alibaba Group и обеспечивает логистические сервисы всем площадкам компании, включая AliExpress в России.

Напомним, что в начале года Почта России совместно с Почтой Гонконга (Hongkong Post) в партнерстве с Логистической компанией Cainiao в дополнение к классическим регистрируемым отправлениям внедрили новый продукт SRM ("Simplified Registered Mail" - "простой регистрируемый пакет"). Новый вид отправлений запущен с целью замены нерегистрируемых мелких пакетов и сочетает в себе удобство почтового канала и прозрачность экспресс-доставки.

Продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress по трём основным статусам, которые дают получателю возможность видеть фактическую дату отправки его заказа, а также дату прибытия в отделение почты на территории России. Отправитель же, кроме этих статусов – имеет возможность отслеживать факт получения товара покупателем, что является условием для получения им денег за отправленный заказ.

Новый продукт доступен для доставки покупок с торговой площадки AliExpress с небольшим средним чеком, которые ранее зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования. Полный переход на регистрируемые отправления обеспечит надёжность доставки.

Метки: AliExpress, почта России

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