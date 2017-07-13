Южнокорейская скрипачка даст единственный концерт в Приморской краевой филармонии

Одной из площадок проведения Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" 27 июля станет Приморская краевая филармония. В Большом зале состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, где в качестве солистки вечера выступит восходящая звезда зарубежной скрипичной школы Клара-Джуми Кан, за дирижёрским пультом — Даррелл Анг (Сипгапур), сообщает ЕНВ.

Клара-Джуми Кан будет солировать в Скрипичном концерте Яна Сибелиуса — самом известном произведении финского композитора, отличающимся чрезвычайной сложностью. В исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением сингапурского дирижёра Даррелла Анга прозвучат также изумительные произведения русских авторов — музыка балета "Жар-птица" Игоря Стравинского и Вторая симфония Сергея Рахманинова.

Клара-Джуми Кан — немецкая скрипачка южнокорейского происхождения, получившая известность ещё в раннем возрасте как музыкальный вундеркинд: c 5 лет она выступала c известными оркестрами, в шесть — её фотография украшала обложку Die Zeit, а ещё через несколько лет на лейбле Teldek вышла первая запись Кан. Пройдя обучение у именитых скрипачей — Захара Брона и Дороти Дэлей — Клара-Джуми одержала громкие победы на серьёзных международных конкурсах в Сеуле, Сендае и Индиаполисе, гастролировала по всему миру, заключила контракт на выпуск альбомов с лейблом DECCA. Творческая деятельность Кан неоднократно отмечалась престижными наградами и авторитетными СМИ: крупнейшее корейское издание DongA Times включило её имя в список "100 самых перспективных и влиятельных людей Кореи", а компания Kumho назвала Клару-Джуми "Музыкантом года–2014".

В 2015 году скрипачка стала настоящей сенсацией XV Международного конкурса им. Чайковского. По мнению жюри, в своей номинации она была самой яркой из претендентов на победу.

"У Клары — мистический талант, в ней есть что-то непохожее на других, — охарактеризовал молодую исполнительницу Владимир Спиваков. — Её игру отличает удивительная поэзия, поразительное проникновение в содержание".

Вскоре Кан приняла участие в I Международном Дальневосточном фестивале "Мариинский", покорив публику виртуозным исполнением.