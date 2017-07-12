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Общество

12 июля 2017, 08:40
Амурский экономический форум стартовал в Хабаровске

Амурский экономический форум стартовал в Хабаровске

В Хабаровске за стол переговоров сели российские предприниматели, а также представители бизнес-элит Китая

Форум пройдет в два дня, 11 и 12 июля, на территории туристического комплекса "Заимка". Участие в нем принимают свыше 200 предпринимателей, инвесторов и представителей власти из приграничных районов России и Китая. В форуме также принимают участие и представители российских компаний, которые развивают свой бизнес в рамках территорий опережающегоразвития, находящихся в регионе, сообщает ЕНВ.

Основными задачами, поставленными перед участниками форума, будут инвестиционное и приграничное сотрудничество. Предпринимателям Китая презентовали около 30 проектов предприятий, которые могут быть реализованы в Хабаровском крае при содействии китайской стороны.

"Главная задача – показать наши возможности для развития, роста и реализации самых перспективных проектов. Наши производители серьезно рассматривают вопрос приграничного сотрудничества с китайской стороной", – отметил глава Хабаровского муниципального района Денис Удод.

Итогом первого дня форума стало подписание четырех меморандумов и соглашений. Инвесторы рассчитывают, что действие этих документов укрепят российско-китайские партнерские отношения и укрепят уже существующие рынки сбыта.

Метки: форум

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