Амурский экономический форум стартовал в Хабаровске

Форум пройдет в два дня, 11 и 12 июля, на территории туристического комплекса "Заимка". Участие в нем принимают свыше 200 предпринимателей, инвесторов и представителей власти из приграничных районов России и Китая. В форуме также принимают участие и представители российских компаний, которые развивают свой бизнес в рамках территорий опережающегоразвития, находящихся в регионе, сообщает ЕНВ.

Основными задачами, поставленными перед участниками форума, будут инвестиционное и приграничное сотрудничество. Предпринимателям Китая презентовали около 30 проектов предприятий, которые могут быть реализованы в Хабаровском крае при содействии китайской стороны.

"Главная задача – показать наши возможности для развития, роста и реализации самых перспективных проектов. Наши производители серьезно рассматривают вопрос приграничного сотрудничества с китайской стороной", – отметил глава Хабаровского муниципального района Денис Удод.

Итогом первого дня форума стало подписание четырех меморандумов и соглашений. Инвесторы рассчитывают, что действие этих документов укрепят российско-китайские партнерские отношения и укрепят уже существующие рынки сбыта.