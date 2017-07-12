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Общество

11 июля 2017, 22:40
Митинг обманутых жителей недостроев Первомайского района прошел в центре Владивостока
Митинг обманутых жителей недостроев Первомайского района прошел в центре Владивостока
Митинг обманутых жителей недостроев Первомайского района прошел в центре Владивостока
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Митинг обманутых жителей недостроев Первомайского района прошел в центре Владивостока

Митингующими было принято совместное обращение к депутатам Заксобрания с призывом поддержать законопроект о поддержке обманутых дольщиков и пайщиков

В третий раз за два месяца обманутые участники строительства жилых объектов, находящихся по адресам Кипарисовая, 2, Кипарисовая, 26 и Пихтовая, 35, собрались на привокзальной площади краевой столицы с целью напомнить региональным властям о проблеме недостроев в Первомайском районе города, сообщает ЕНВ.

Всякий раз жители недостроенных домов Первомайского района ищут возможности для того, чтобы местные и региональные власти услышали об их проблемах. Дело в том, что федеральное законодательство в последние годы было усовершенствованно только лишь в части защиты прав дольщиков нового, только что возводимого жилья, главным образом, на стадии определения застройщика. Однако, как в городе Владивостоке, так и в десятках других городов по всей России существует проблема долгостроев, которую никак нельзя решить привлечением к уголовной ответственности руководителей компаний-застройщиков, потому как в этой ситуации люди остаются жить в непригодных для жизни условиях.

Более того, как стало известно корреспондентам ЕНВ, жители дома, расположенного по адресу Кипарисовая, 26, стали участниками строительства еще в 2007 году, главным образом, руководствуясь тем обстоятельством, что соинвестором возведения объекта тогда выступила городская администрация. В то же время, по словам инициативного жителя дома Светланы Катрук, в 2007 году уже краевой администрацией была организована ярмарка строителей, на которой как раз выставлялся проект дома на Кипарисовая, 26 компании "ДальСтройКонтракт". Таким образом, ответственность за то, что сотни людей в Первомайском районе живут в недостроенных домах, по мнению обманутых дольщиков и пайщиков, во многом лежит на краевых и городских чиновниках.

"Не стоит забывать, что среди полномочий администрации края, есть надзорные функции при строительстве жилых объектов. То есть, у них действительно были полномочия на то, чтобы остановить стройку в тот момент, когда на 10-этажном по плану доме, стали появляться непредусмотренные ранее документацией верхние этажи", - говорит Светлана Катрук. Вместо этого, по словам жильцов, региональными чиновниками были наложены лишь штрафы и составлены обращения в арбитражный суд, что, по их мнению, в принципе не могло повлиять на ситуацию.

"Более того, администрации города до сих пор принадлежат квартиры в недостроенном доме, причем в верхних этажах, которые были построены в нарушение плана строительства и закона", - добавила обманутый дольщик.

Как отметили сами присутствующие на митинге, они оказались обманутыми дольщиками и пайщиками, потому что не смогли разобраться в потоке юридической и технической информации при реализации жилищных проектов. "На этих людях держится весь сегодняшний строительный бизнес, - отмечает депутат Законодательного Собрания, гендиректор строительной компании "Аврора-Строй" Андрей Ищенко. – Эти люди вкладываются в новое жилье, строящееся по современным технологиям и развивающее инфраструктуру наших городов. Они просто хотели приобрести квартиры, цена на которые несколько ниже, чем на вторичном рынке жилья. Разумеется, они рассчитывали и на надзор со стороны государства, который, правда, в тот момент явно пробуксовывал".

Андрей Ищенко рассказал корреспондентам ЕНВ о своей законодательной инициативе, которая, по его словам, позволит решить проблему обманутых граждан, живущих в недостроях. Ее суть заключается в выделении свободной земли в пределах Владивостокского городского округа проверенным компаниям-достройщикам жилья в обмен на их обязательство по завершению недостроенных объектов. Таким образом, данная инициатива не требует дополнительных изысканий средств в краевом бюджете, который, по словам парламентария, в настоящее время имеет дефицит в семь миллиардов рублей.

С этой целью, участники митинга выступили с обращением к депутатам Законодательного Собрания Приморского края от всех парламентских фракций с призывом помочь тем, кому, в силу определенных обстоятельств, не может помочь федеральное законодательство в сфере долевого строительства. Депутат Андрей Ищенко совместно с организаторами митинга призвал своих коллег поддержать его инициативу на очередном заседании ЗСПК, которое должно состояться в конце июля.

Метки: митинг

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