Япония впервые проведет саммит G20 в 2019 году

Япония проведет встречу стран-участниц G20 с развитой и развивающейся экономикой впервые в 2019 году. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK со ссылкой на источник в составе японской делегации. Как передает NHK, данный вопрос поднимался в ходе переговоров мировых лидеров, сообщает ЕНВ.

Аргентина планирует взять председательство в саммите G20, форуме для обсуждения ряда глобальных проблем, в 2018 году. Последний раунд саммита G20 был проведен 7-8 июля в немецком городе Гамбург.

"Большая двадцатка" ежегодно проводит встречи, начиная с 2008 года, когда финансовый кризис поразил мировую экономику.В группу G20 входят такие страны, как Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, США. Кроме того, в "двадцатку" входит Европейский Союз.