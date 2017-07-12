Япония, США и Индия приступили к совместным военно-морским учениям

Бенгальском заливе проводятся "малабарские учения" с участием морских сил самообороны Японии и военно-морских сил США и Индии, которые продлятся до 17 июля, сообщает ЕНВ.

Индия начала проводить морские учения с США и Японией на южном побережье в понедельник, стремясь наладить более тесные военные связи для противодействия растущему влиянию Китая в регионе. Индия имеет давний территориальный спор со своим северным соседом, который также расширяет свое военно-морское присутствие в регионе.

Четвертый год подряд японские морские силы самообороны Японии (MSDF) принимают участие в Учениях Малабар, ежегодно проводимых США и Индией в Бенгальском заливе с 1992 года.В заявлении США по этому поводу отмечено, что на протяжении многих лет учения "расширялись по масштабам и сложности" для решения разнообразия общих угроз морской безопасности в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Около двадцати судов, включая крупнейший в мире авианосец USS Nimitz, участвуют в учениях, которые продлятся до 17 июля. Также в них участвуют крупнейший японский военный корабль со времен Второй Мировой войны "Идзумо" и авианосец Индии "Викрамадитья".

В последние годы Китай активизировал свою деятельность в Индийском океане, строя порты в Шри-Ланке, Бангладеш и Пакистане. Причем, этот район не вписывается в декларируемую Пекином инициативу "OneBeltOneRoad" по возрождению древних торговых путей из Азии, что уже вызвало проблемы во взаимоотношениях с Нью-Дели.

Войска двух стран, обладающих ядерным оружием, уже несколько недель находятся в состоянии полной боевой готовности на спорном участке, находящемся вблизи "перекрестка" - места, в кото встречаются границы Тибета, Индии и Бутана.Китай утверждает, что индийские войска находятся на его территории, но как в Бутане, так и в Индии говорят, что этот район является территорией Бутана.

Отметим, что морские учения "!Малабар" проходят спустянескольких недель после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что связи между Вашингтоном и Нью-Дели "никогда не были сильнее", когда он провел свои первые переговоры с премьер-министром Индии Нарендра Моди.