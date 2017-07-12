12 компаний стали резидентами ТОР и СПВ на Дальнем Востоке за прошедшую неделю

Резидентами свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на прошедшей неделе, с 3 по 7 июля 2017 года, стали 12 компаний. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока. Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 1 млрд 173 млн рублей. Реализация проектов позволит создать около 200 рабочих мест в макрорегионе, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

В ТОР "Беринговский" будут реализованы два новых проекта. Предприниматель Алина Олеговна Фаррахова планирует создать тепличный комплекс с помощью многоярусной гидропонной установки со светодиодным освещением для промышленного выращивания растений и ягод.

Другой проект по организации доступа в Интернет посредством беспроводной технологии Wi-Fi в населенном пункте Алькатваам реализует индивидуальный предприниматель Сергей Зайнулин. Запуск проекта планируется осенью текущего года.

Резиденты свободного порта Владивосток реализуют 10 новых инвестиционных проектов в Приморском крае и городе Петропавловск-Камчатский.

Компания "МК Рефтранс" реализует проект по приобретению четырех рефрижераторных сцепов для круглогодичной перевозки скоропортящихся продуктов по направлению Владивосток - Москва - Владивосток. Объем капиталовложений в проект составит 762,5 млн рублей. Планируется создание 17 рабочих мест.

"В рамках проекта мы планируем приобретение энерговагонов, платформ и рефрижераторных контейнеров для формирования четырех рефрижераторных сцепов. Наличие четырех сцепов позволит обеспечить круглогодичную и бесперебойную перевозку в двух направлениях. Начало эксплуатации планируем в третьем квартале 2017 года", - отметил генеральный директор ООО "МК Рефтранс" Сергей Ахромеев.

Проект по организации предприятия с оказанием услуг по установке тревожной кнопки "Эра-Глонасс" на вновь ввозимые и используемые автомобили, а также создание аккредитованной, испытательной лаборатории по диагностике конструкции транспортного средства реализует компания "Владтрек". Запуск проекта запланирован в конце 2017 года.

Другой проект реализует компания "Витрувий", построив три многоквартирных жилых дома во Владивостоке.

Компания "Надежда" применит преференции резидента свободного порта Владивосток в рамках строительства 46 индивидуальных домов, мини-маркета, аптечного пункта и детского сада в Надеждинском районе Приморского края.

Проект по строительству ресторана со встроенной парковкой детским кафе во Владивостоке реализует компания "А.С. Юнион".

Компания "Навигатор" в рамках инвестиционного проекта приобретет и запустит в эксплуатацию многоцелевое судно.

Приобретение бункеровочного судна позволит обеспечить оказание таких услуг по бункеровке судов топливом, перевозке нефтепродуктов, а также производство и реализацию маловязких нефтепродуктов в акваториях свободного порта Владивосток: Корсаков, Ванино, Пригородное, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Восточный, Зарубино, Находка, Ольга, Посьет. Для проведения испытаний произведенных нефтепродуктов планируется организовать на судне мини-лабораторию.

Компания "Композит Приморья" планирует запуск завода по производству стеклокомпозита в городе Находка. Объем инвестиций в проект составит 22 млн руб., планируется создать 11 рабочих мест.

По словам генерального директора ООО "Композит Приморья" Валерия Вильд, целью предприятия является организация производства широкого ассортимента профилей из стекловолоконных композитов по технологии пултрузии. Предпосылкой к созданию завода служат благоприятные перспективы развития российского рынка стеклокомпозитных профилей.

"Выпуск продукции планируем начать в мае 2018 года после монтажа и пуско-наладки производственного оборудования. Это будет первый завод по производству стекловолокна на Дальнем Востоке", - отмечает Валерий Юрьевич.

В рамках проекта компании "Каге" будет создан единый центр бытового ремонта во Владивостоке. Реализации проекта позволит обеспечить комплексное оказание услуг бытового ремонта в современном формате, при котором всё специализированное обслуживание можно получить в одном месте.

Компания "Строительные технологии" запустит производство металлопрофиля в городе Артем, с целью обеспечения строительных проектов региона качественным отделочным материалом местного производства.

Индивидуальный предприниматель Фрундина Екатерина Сергеевна в статусе резидента свободного порта Владивосток планирует создание комплексной станции технического обслуживания автомобилей в городе Петропавловск-Камчатский. На прилежащей территории будет проведено асфальтирование тротуара и парковочной площадки, произведено благоустройство и озеленение территории.

Напомним, ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно подчеркивал, что "на российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса".

"Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную "дорожную карту" по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта", — заявлял глава Минвостокразвития.

Отметим, с момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 376 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 786 млрд рублей и перспективой создать более 54 тысяч рабочих мест.