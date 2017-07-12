День рыбака отметили в Приморском крае

Профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля, прошел в прибрежных населенных пунктах всего Приморья. В частности, праздничные мероприятия прошли во Владивостоке, Находке, Ливадии, Преображении (Лазовский район), Моряке-Рыболове (Ольгинский район), Каменке (Дальнегорский городской округ) и Пластуне (Тернейский район), сообщает ЕНВ.

День рыбака был официально учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 мая 1965 года. Праздник для работников и любителей рыбного промысла в свое время был связан с успехами в освоении морских акваресурсов в советское время. В настоящее время праздник официально отмечается в России и на Украине.

В День рыбака традиционно проводятся турниры по любительской ловле, праздничные концерты, народные гуляния. В Приморье на праздничных мероприятиях можно было отведать рыбацкой ухи.

Корреспонденты ЕНВ в минувшее воскресенье побывали на праздничных мероприятиях в поселке Моряке-Рыболове, расположенном на юге Ольгинского района. В концертную программу празднования входили тематические конкурсы, вокальные, инструментальные и костюмированные представления, как местных любительских групп и исполнителей, так и профессиональных артистов из столицы Приморья.

На День рыбака в Моряке-Рыболове каждый присутствующий мог отведать рыбной ухи, кроме того, неподалеку от сцены для детей младшего возраста до полуночи работали надувные батуты. Народное празднование, которое, без преувеличения, посетил практически каждый житель поселка, завершилось масштабным салютом в честь рыбаков, трудящихся на этой земле.

Стоит отметить, что для поселка Моряк-Рыболов подобные праздничные мероприятия являются беспрецедентными. С распадом Советского Союза градообразующие предприятия некогда известного на всю страну "поселка-миллионника" были полностью развалены, с того времени начался огромный отток населения. Однако, сегодня благодаря усилиям жителей и общественников Моряка-Рыболова и организационной поддержке депутатов Думы Ольгинского района, представляющих данную территорию, можно сказать, начинается возрождение жизни в этой приморской глубинке.