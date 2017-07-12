Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

11 июля 2017, 11:40
День рыбака отметили в Приморском крае
День рыбака отметили в Приморском крае
День рыбака отметили в Приморском крае
Все фото (8)

День рыбака отметили в Приморском крае

Праздник официально отмечается в России и на Украине с 1965 года

Профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля, прошел в прибрежных населенных пунктах всего Приморья. В частности, праздничные мероприятия прошли во Владивостоке, Находке, Ливадии, Преображении (Лазовский район), Моряке-Рыболове (Ольгинский район), Каменке (Дальнегорский городской округ) и Пластуне (Тернейский район), сообщает ЕНВ.

День рыбака был официально учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 мая 1965 года. Праздник для работников и любителей рыбного промысла в свое время был связан с успехами в освоении морских акваресурсов в советское время. В настоящее время праздник официально отмечается в России и на Украине.

В День рыбака традиционно проводятся турниры по любительской ловле, праздничные концерты, народные гуляния. В Приморье на праздничных мероприятиях можно было отведать рыбацкой ухи.

Корреспонденты ЕНВ в минувшее воскресенье побывали на праздничных мероприятиях в поселке Моряке-Рыболове, расположенном на юге Ольгинского района. В концертную программу празднования входили тематические конкурсы, вокальные, инструментальные и костюмированные представления, как местных любительских групп и исполнителей, так и профессиональных артистов из столицы Приморья.

На День рыбака в Моряке-Рыболове каждый присутствующий мог отведать рыбной ухи, кроме того, неподалеку от сцены для детей младшего возраста до полуночи работали надувные батуты. Народное празднование, которое, без преувеличения, посетил практически каждый житель поселка, завершилось масштабным салютом в честь рыбаков, трудящихся на этой земле.

Стоит отметить, что для поселка Моряк-Рыболов подобные праздничные мероприятия являются беспрецедентными. С распадом Советского Союза градообразующие предприятия некогда известного на всю страну "поселка-миллионника" были полностью развалены, с того времени начался огромный отток населения. Однако, сегодня благодаря усилиям жителей и общественников Моряка-Рыболова и организационной поддержке депутатов Думы Ольгинского района, представляющих данную территорию, можно сказать, начинается возрождение жизни в этой приморской глубинке.

Метки: День Рыбака

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Бывшего руководителя "Приморкрайстроя" будут судить за растратуБывшего руководителя "Приморкрайстроя" будут судить за растрату
сегодня, 12:30
Фигурант вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме
Южнокорейская скрипачка даст единственный концерт в Приморской краевой филармонииЮжнокорейская скрипачка даст единственный концерт в Приморской краевой филармонии
сегодня, 12:00
Клара-Джуми Кан будет солировать в Скрипичном концерте Яна Сибелиуса
Амурский экономический форум стартовал в ХабаровскеАмурский экономический форум стартовал в Хабаровске
сегодня, 08:40
В Хабаровске за стол переговоров сели российские предприниматели, а также представители бизнес-элит Китая

Последние новости

За два года статус резидента Свободного порта получили 235 инвесторовЗа два года статус резидента Свободного порта получили 235 инвесторов
сегодня, 13:00
Главными преимуществами для резидентов являются обнуление налога на прибыль в течение первых пяти лет, понижение тарифов страховых взносов
AliExpress вместе с Почтой России полностью перейдут на регистрируемые отправленияAliExpress вместе с Почтой России полностью перейдут на регистрируемые отправления
сегодня, 12:20
Продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки
Япония впервые проведет саммит G20 в 2019 годуЯпония впервые проведет саммит G20 в 2019 году
вчера, 17:30
Это решение было принято на минувшем саммите "двадцатки" в немецком Гамбурге

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

28.06.2017 17:00
Японская делегация прибыла на Кунашир 1
03.07.2017 12:10
Исследование: Доходы первых должностных лиц различных уровней власти в субъектах ДВФО 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+