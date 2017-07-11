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Общество

11 июля 2017, 07:40
Во время II фестиваля "Мариинский" выступит известный незрячий японский пианист

Во время II фестиваля "Мариинский" выступит известный незрячий японский пианист

Нобуюки Цудзии выступит перед приморской публикой 9 августа

Исключительный в своем таланте пианист Нобуюки Цудзии впервые выступит во Владивостоке на сцене Мариинского театра. Знаменитый исполнитель стал живым олицетворением чуда, доказав, для действительно талантливого человека не существует границ, сообщает ЕНВ.

9 августа Нобуюки Цудзии примет участие в концерте Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В программе выступления – пятый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена. Это концерт для фортепиано, известный как "Император", который является одним из самых любимых и исполняемых произведений классического репертуара.

Также в программе выступления присутствует и дальневосточная премьера оперы Родиона Щедрина "Очарованный странник" по одноимённой повести Николая Лескова. Исполнение оперы приурочено к 85-летию со дня рождения композитора.

НобуюкиЦудзии – это незрячий от рождения японский пианист и композитор, незаурядные таланты которого проявились с ранних лет его жизни. В двенадцать лет Нобуюки уже играл в токийском Сантори Холл, а также в нью-йоркском концертном зале Карнеги-холл. После победы на конкурсе имени ВанаКлиберна популярность компакт-дисков с записями классической фортепианной музыки в исполнении НобуюкиЦудзии и его концертных выступлений резко возросла не только в Японии, но и далеко за её пределами. Сейчас пианист выступает по всему миру, исполняя не только классические произведения, но и собственные авторские композиции.

Метки: Япоиния

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