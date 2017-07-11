В Приморье отметили 80-летие Драматического театра Восточного военного округа

Командование общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, поздравило артистов Драматического театра ВВО с 80-летним юбилеем их альма-матер, сообщает ЕНВ.

Перед началом официальной части мероприятия гостям была показана постановка, повествующая об истории становления театра и о людях, внесших огромный вклад в культурное развитие Приморского края.

В ходе торжественного собрания к гостям и деятелям культуры и искусства с приветственными словами обратились временно исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Роман Кутузов, директор гарнизонного Дома офицеров Российской армии Айдарбек Сергазинов.

По завершении мероприятия работникам театра были вручены благодарности, грамоты и ценные подарки.