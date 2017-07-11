Путин и Абэ активизировали переговоры по совместной активности на спорных островах

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу договорились о реализации совместной экономической деятельности на российских островах, принадлежность которых оспаривает японская сторона, сообщает ЕНВ.

Путин и Абэ договорились провести в конце августа встречу в Москве заместителей министров иностранных дел в рамках усилий по разработке конкретных проектов для такой деятельности.Встреча заместителей министров будет предшествовать запланированным переговорам между Путиным и Абэ в сентябре в кулуарах экономического форума во Владивостоке.

Япония надеется, что совместная экономическая деятельность откроет путь для решения многолетнего территориального спора с Россией.

Главы государств также договорились сотрудничать в рамках визитов бывшими жителями островов на самолете в сентябре. Такие визиты первоначально были запланированы на июнь, но были отменены из-за плохой погоды в это время.

Выступая на совещании, часть которого была открыта для СМИ, Абэ сказал: "Мы хотели бы продолжить развитие отношений доверия между двумя странами путем содействия совместной экономической деятельности, а также ритуальных посещений и посещений островов бывшими жителями".

Путин сказал, что рад, что обе стороны "ведут активный диалог", который, по его словам, надеется, "позволит нам решить многолетние проблемы", сообщает агентство ТАСС.

Спор об островах, названный северными территориями в Японии и Южными Курилами в России, помешал Токио и Москве заключить послевоенный мирный договор.

По словам чиновника, Абэ призвал к усилению роли России в сдерживании Северной Кореи, подчеркнув необходимость наращивания международного давления на Пхеньян в ответ на его агрессивное развитие ядерного оружия и баллистических ракет

Путин отметил, что он полностью понимает озабоченность Японии и что Москва призывает Пхеньян прекратить действия, которые противоречат глобальному режиму ядерного нераспространения.