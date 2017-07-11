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Политика

10 июля 2017, 13:10
Депутаты Приморья и префектуры Тояма обсудили вопросы транспортного сообщения и туризма

Депутаты Приморья и префектуры Тояма обсудили вопросы транспортного сообщения и туризма

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов как федеральной, так и региональной повестки

Депутаты Ассоциации японо-российской дружбы Законодательного Собрания префектуры Тояма побывали с визитом в приморском парламенте. Японскую делегацию принимал председатель Законодательного Собрания Александр Ролик. Во встрече с японскими коллегами приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко и председатели профильных комитетов Александр Костенко и Игорь Чемерис, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как отметил Александр Ролик, в своей работе краевой парламент большое внимание уделяет международному межпарламентскому сотрудничеству, дружеские и деловые отношения традиционно связывают приморских депутатов с коллегами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, парламентами японских префектур: Тояма, Акита, Ниигата, Осака, Симанэ и Тоттори.

"Префектура Тояма была одной из первых префектур, с которой Приморский край установил дружественные связи. И мы рады, что представительная японская делегация прибыла во Владивосток для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 25-летия установления дружественных отношений между Приморьем и Тоямой", - сказал Александр Ролик. По мнению спикера краевого парламента, особенно важно, что юбилейные мероприятия проходят накануне "Года Японии в России" и "Года России в Японии", которые пройдут в 2018 году.

Как отметил Александр Ролик, Приморский край приглашает своих восточных соседей, и как гостей, и как бизнес-партнеров. Со стороны законодательной власти Приморья разработан целый пакет законов о налоговых льготах, которые направлены на поддержку инвесторов.

"Сегодня Владивосток шаг за шагом становится культурной столицей Дальнего Востока. У нас есть на что посмотреть. Только в прошлом году наш край посетили более полумиллиона иностранных туристов. По сравнению с 2012 годом эта цифра выросла почти в полтора раза. А упрощение визового режима на территории Свободного порта Владивосток позволит кратно увеличить эти показатели. В марте текущего года был подписан закон о введении совершенно нового для России механизма – электронной визы. Введение нового визового режима планируется с 1 августа 2017 года", - рассказал спикер.

Глава японской делегации г-н Оно напомнил о том, как зарождались дружественные отношения между Приморском краем и префектурой Тояма. "Ассоциация японо-российской дружбы Законодательного Собрания префектуры Тояма начала работу в 2003 году. Мы очень ценим отношения с нашими соседями, особенно с Приморским краем. Желаем всем успехов в дальнейшей деятельности и процветания", - сказал г-н Оно.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов как федеральной, так и региональной повестки. Представитель комитета по экономической политике и строительству Законодательного Собрания Тоямы г-н Нагамори предложил обсудить возобновление прямого авиасообщения между Владивостоком и Тоямой, которое осуществлялось до 2010 года. Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис обратил внимание японских коллег на новые возможности для развития туристического обмена. В завершении встречи ее участники выразили надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества между законодателями Приморского края и префектуры Тояма.   

Напомним, что в текущем году 25 лет исполняется также установлению дружеских отношений между Приморьем и японской префектурой Осака. Япония находится на первом месте среди внешнеторговых партнеров Приморья по объему накопленных инвестиций.

Метки: ЗСПК, Япония

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