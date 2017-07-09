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Экономика

08 июля 2017, 15:50
Законопроект о туристско-рекреационной деятельности в ДФО рассмотрят в третьем чтении в Госдуме

Законопроект о туристско-рекреационной деятельности в ДФО рассмотрят в третьем чтении в Госдуме

Документ был разработан Минфином по инициативе Минвостокразвития в соответствии с поручением Президента России

Законопроект № 43670-7 "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа" будет рассмотрен депутатами российского парламента в окончательном, третьем чтении на ближайшем очередном заседании ГД РФ, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Речь идет о внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа.

Документ был разработан Минфином России в соответствии с поручением Президента по итогам заседания президиума Госсовета. Вторые чтения прошли 5 июля. По результатам рассмотрения законопроект принят подавляющим большинством голосов: в поддержку инициативы Минвостокразвития России проголосовало 395 депутатов.

Как говорится в пояснительной записке Минфина к проекту федерального закона, изменения в Налоговый кодекс предусматривает установление ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке, организация обратилась в налоговый орган с письменным заявлением.

Учитывая, что оценка эффективности предоставления новой льготы является обязательным элементом процесса ее введения, указанные преференции устанавливаются на ограниченный период. Предполагается, что применяться нулевая ставка будет до 31 декабря 2021 года.

Перечень видов туристско-рекреационной деятельности для целей настоящего законопроекта устанавливается Правительством Российской Федерации. В первую очередь, ожидается, проект закона коснется гостиниц.

Для желающих воспользоваться данной налоговой преференцией будут установлены критерии. Например, доходы от туристско-рекреационной деятельности должны составлять не менее 90 процентов доходов, учитываемых для налогообложения. Данные компании не должны применять пониженные ставки по налогу на прибыль и не совершать в налоговый период операций с ценными бумагами.

Как ранее отмечал на заседании в ноябре прошлого года председатель правительства России Дмитрий Медведев, группа поправок в Налоговый кодекс должна помочь развитию туризма на Дальнем Востоке: "Там уникальная природа, но это направление только развивается. Качество сервиса там, мягко говоря, невысокое, туристов ещё не так много, поэтому местный туристический бизнес нужно поддержать. Для гостиниц и других объектов размещения туристов на Дальнем Востоке предлагается обнулить ставку налога на прибыль, причём это решение будет действовать до конца 2021 года", – подчеркнул премьер-министр.

Метки: налоги, туризм, экономика

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