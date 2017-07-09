Минвостокразвития внесет пять поправок в закон о "дальневосточном гектаре" в Государственную Думу

Министерство по развитию Дальнего Востока вынесло на экспертное обсуждение пять поправок к федеральному закону о "дальневосточном гектаре". В ближайшие дни ведомство собирается провести всесторонний анализ замечаний экспертов по предложениям МВР РФ, сообщает ЕНВ со ссылкой на Freedom PR Agency.

Первая из них связана с возможностью корректировки границ предоставляемого "гектара". Это касается случаев, когда участок пересекает границы территорий общего пользования, населенного пункта или ограничивает доступ к иным земельным участкам. В этом случае гражданин вправе отказаться от предложенных вариантов, при этом сохранив свое право на получение гектара.

Вторая поправка касается корректировки границ для уже выданных земельных участков. Это касается случаев, когда выданные участки пересекают другие или зоны, в которых земельные участки не могут быть предоставлены. В таком случае гражданин вправе обратиться с заявлением об изменении местоположения границ участка, либо получить другой "дальневосточный гектар".

Третья поправка уточняет порядок предоставления регионами информации о так называемых зонах "нельзя". Также проектом закона существенно сокращаются территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. Снимается запрет на предоставление земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами. Это касается случаев, когда предоставление земельных участков не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями. Допускается предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий (за исключением случаев, предусмотренных законом). Отметим, что зоны "нельзя" закрывают от 88 до 57 процентов территорий регионов.

Четвертая и пятая поправки связаны с коллективными заявками. Для обеспечения доступа к земельным участкам, уже предоставленным гражданам и расположенным компактно, закон дополняется положениями об установлении публичного сервитута для прохода и проезда к таким земельным участкам. Кроме того, законопроект предусматривает возможность направлять заявления на оформление земельных участков через многофункциональные центры на всей территории Российской Федерации.

Напомним, в рамках "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным", состоявшейся 15 июня, глава государства поручил ускорить государственный кадастровый учет земельных участков в рамках программы "дальневосточного гектара".