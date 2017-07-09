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Япония

08 июля 2017, 15:10
Дональд Туск и Синдзо Абэ

Япония и Евросоюз согласовали договор о создании свободного экономического пространства

Договор простимулирует товарооборот между сторонами

В четверг, 6 июля прошла встреча главы Евросовета Дональда Туска, премьера Японии Синдзо Абэ и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по поводу окончательного согласия о свободном экономическом пространстве между Японией и Евросоюзом, сообщает ЕНВ.

По окончанию встречи Дональд Туск заявил, что этим договором мир был подведен к "рождению крупнейшей, свободной, прогрессивной индустриальной экономической зоны". При этом, стороны достигли согласия по интересующим их вопросам.

По прогнозам аналитиков, подобные меры приведут к увеличению объемов европейского экспорта в Японию на треть. В то же время, произойдет и увеличение японского экспорта в ЕС на двадцать пять процентов.

Попытки согласовать свободную экономическую зону между Японией и ЕС велись в течение последних четырех лет, начиная с 2013 года. Расхождения имелись в вопросах импортных тарифов на сельскохозяйственные и молочные продукты, транспорт.

Детали договора еще не проработаны.  В дальнейшем, для укрепления и расширения связи между ЕС и Японией планируется разработать меры по защите инвесторов. Также будут прописаны и юридические аспекты сопроводительных документов.

Метки: ЕС, СЭЗ, Япония

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