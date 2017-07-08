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Политика

07 июля 2017, 17:30
Россия заблокировала осуждение Совета Безопасности ООН запуска ракеты Северной Кореей

Россия заблокировала осуждение Совета Безопасности ООН запуска ракеты Северной Кореей

Кроме того, наша страна выступила против ужесточения санкций в отношении КНДР

Российская сторона в Совбезе ООН настаивает на том, что северокорейская ракета не является межконтинентальной баллистической ракетой. По этой причине Россия не считает пуск северокорейской ракеты, произведенный на этой неделе, актом угрозы, сообщает ЕНВ.

Совет Безопасности ООН провел экстренное совещание в среду, на следующий день после того, как Северная Корея объявила об успешном испытании МБР в первый раз. США решительно осудили запуск ракеты и призвали усилить санкции в отношении Северной Кореи.

Россия отклонила проект осуждения в четверг, заявив, что ракета не является МБР дальнего действия. По словам российских дипломатов, это ракета промежуточного ранга.  Поэтому ее пуск, по логике вещей, не должен наказываться принятием более жестких санкций со стороны международного сообщества. Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков объявил об этом это на экстренном совещании Совбеза в среду.

Представитель США в ООН Никки Хейли ответила, что России нужно твердо стоять и голосовать с международным сообществом, чтобы усилить санкции в отношении Северной Кореи.

Россия и Китай выступают против укрепления санкций против КНДР. Углубление раскола между этими двумя странами и Соединенными Штатами нередко затрудняет принятие Советом Безопасности совместных мер.

Метки: корейский кризис, Совбез ООН

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