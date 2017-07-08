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Япония

07 июля 2017, 17:00
Проливные дожди третий день идут в западной Японии

Проливные дожди третий день идут в западной Японии

В результате стихии уже погибли семь человек, еще 14 – пропали без вести

Более 100 000 жителям было предписано эвакуироваться из своих домов, а тысячи спасателей продолжают поиски выживших в западной части Японии, сообщает ЕНВ.

В префектуре Фукуока, на острове Кюсю, за 2 дня выпало почти 600 миллиметров осадков. Этот показатель примерно в два раза превышает месячную норму июля для префектуры.

Считается, что более 1100 человек в Фукуоке и соседних префектурах оказались в затруднительном положении. Люди стали фактически отрезанными от мира из-за наводнений и оползней.

Спасатели используют вертолеты, потому что дороги разрушены, а мосты смыты. Железнодорожное сообщение также нарушено, некоторые компании мобильной связи сообщают о проблемах с обслуживанием в регионе.

Синоптики призывают жителей не терять бдительности и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Метки: жертвы, затопление, ливни

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