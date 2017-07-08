Проливные дожди третий день идут в западной Японии

Более 100 000 жителям было предписано эвакуироваться из своих домов, а тысячи спасателей продолжают поиски выживших в западной части Японии, сообщает ЕНВ.

В префектуре Фукуока, на острове Кюсю, за 2 дня выпало почти 600 миллиметров осадков. Этот показатель примерно в два раза превышает месячную норму июля для префектуры.

Считается, что более 1100 человек в Фукуоке и соседних префектурах оказались в затруднительном положении. Люди стали фактически отрезанными от мира из-за наводнений и оползней.

Спасатели используют вертолеты, потому что дороги разрушены, а мосты смыты. Железнодорожное сообщение также нарушено, некоторые компании мобильной связи сообщают о проблемах с обслуживанием в регионе.

Синоптики призывают жителей не терять бдительности и не выходить на улицу без крайней необходимости.