Суйфэньхэ приглашает предпринимателей Владивостока на выставку-ярмарку приграничной торговли

Предпринимателей Владивостока приглашают принять участие в Пятой международной выставке-ярмарке приграничной торговли. Она пройдет с 7 по 10 августа в городе Суйфэньхэ китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает ЕНВ со ссылкой на управление по работе со СМИ Администрации города Владивостока.

Организаторы выставки намерены продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал Суйфэньхэ и других городов Китая, а также предоставят площадку для презентации продукции российских компаний.

Участие в работе выставки и переговорах в формате В2В с китайскими предпринимателями позволит укрепить международное торгово-экономическое сотрудничество и найти потенциальных партнеров.

Расходы по проживанию и аренде выставочных стендов в г. Суйфэньхэ несут организаторы выставки. От участника требуется предоставить информацию о необходимости выставочной площади, обеспечить подготовку выставочно-ярмарочной продукции и оплату организационного взноса. Количество мест ограничено.

В случае заинтересованности необходимо в срок до 15 июля направить на электронный адрес (для отображения адреса необходимо включить JavaScript) " target="_blank">(для отображения адреса необходимо включить JavaScript) заявку по прилагаемой форме. Справки по тел. (423) 222-20-23.