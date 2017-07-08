Япония и Евросоюз запустят космический аппарат на Меркурий

О меркурии бытует множество различных мифов. Ионизированные газы и высокие температуры, связанные с его близостью к Солнцу, затрудняют его исследование. Японское агентство аэрокосмических исследований и Европейское космическое агентство рассказали о подробностях своей совместной миссии в четверг, сообщает ЕНВ.

Известно, что корабль будет состоять из двух орбитальных аппаратов. Часть космического корабля, которая была разработана Японией, будет использоваться для исследования магнитного поля планеты Меркурий. Другая часть, разработанная европейской стороной, будет изучать ландшафт и минералы планеты.

Космические агентства заявили, что они начнут миссию на ракете Ariane-5 из космического центра во Французской Гвиане в октябре следующего года.