На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло на центральном филиппинском острове в провинции Лейте минувший в четверг. В местных СМИ говорится о том, что, по меньшей мере, два человека погибли и более 100 получили ранения, сообщает ЕНВ.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло после 4 часов дня по местному времени, а его эпицентр находился в Лейте.

По сообщениям СМИ, 3-этажный коммерческий объект обрушился в городе около эпицентра, убив одного человека и повредив автомобиль. Согласно сообщениям, землетрясение также вызвало оползень, который обрушился на жилой дом. В результате инцидента погибла женщина.

Филиппинская полиция заявляет, что они обеспокоены тем, что люди могут оказаться в ловушке внутри нескольких разрушенных зданий. Именно поэтому местные службы пытаются ускорить спасательные работы.