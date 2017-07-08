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В мире

07 июля 2017, 15:20
На Филиппинах произошло сильное землетрясение

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Погибли два человека

Сильное землетрясение произошло на центральном филиппинском острове в провинции Лейте минувший в четверг. В местных СМИ говорится о том, что, по меньшей мере, два человека погибли и более 100 получили ранения, сообщает ЕНВ.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло после 4 часов дня по местному времени, а его эпицентр находился в Лейте.

По сообщениям СМИ, 3-этажный коммерческий объект обрушился в городе около эпицентра, убив одного человека и повредив автомобиль. Согласно сообщениям, землетрясение также вызвало оползень, который обрушился на жилой дом. В результате инцидента погибла женщина.

Филиппинская полиция заявляет, что они обеспокоены тем, что люди могут оказаться в ловушке внутри нескольких разрушенных зданий. Именно поэтому местные службы пытаются ускорить спасательные работы.

Метки: землетрясение, Филиппины

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