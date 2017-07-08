В ходе проверки обнаружены нарушения на северокорейском пароме

Больше 30 нарушений было обнаружено на северокорейском пароме Mangyongbong, который с недавнего времени выполняет регулярные рейсы между портами Раджин (КНДР) и Владивосток, сообщает ЕНВ.

Выявленные дефекты, в том числе, семь в средствах противопожарной защиты и три – в спасательных средствах, были связаны, главным образом, с безопасностью судна и пассажиров. Также сообщается, что ни один из дефектов не был исправлен с момента прошлой проверки, проводившейся 1 июня.

Предположительно корабль Северной Кореи не прошел проверку безопасности, так как он устарел. Паром был сдан в эксплуатацию в 1971 году и первоначально выполнял рейсы между Вонсаном и Ниигатой, главным образом, для перевозки пропхеньянских корейцев, проживающих в Японии, которые хотели навсегда уехать в коммунистическую страну. Судно было решено реконструировать в туристических целях после того как Япония запретила вход судна в свои порты в 2006 году из-за санкций за первые ядерные и ракетные испытания Пхеньяна.