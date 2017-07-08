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Общество

07 июля 2017, 15:00
В ходе проверки обнаружены нарушения на северокорейском пароме

В ходе проверки обнаружены нарушения на северокорейском пароме

На судне Mangyongbong, выполняющем регулярные рейсы в приморскую столицу, зафиксировано более 30 нарушений

Больше 30 нарушений было обнаружено на северокорейском пароме Mangyongbong, который с недавнего времени выполняет регулярные рейсы между портами Раджин (КНДР) и Владивосток, сообщает ЕНВ.

Выявленные дефекты, в том числе, семь в средствах противопожарной защиты и три – в спасательных средствах, были связаны, главным образом, с безопасностью судна и пассажиров. Также сообщается, что ни один из дефектов не был исправлен с момента прошлой проверки, проводившейся 1 июня.

Предположительно корабль Северной Кореи не прошел проверку безопасности, так как он устарел. Паром был сдан в эксплуатацию в 1971 году и первоначально выполнял рейсы между Вонсаном и Ниигатой, главным образом, для перевозки пропхеньянских корейцев, проживающих в Японии, которые хотели навсегда уехать в коммунистическую страну. Судно было решено реконструировать в туристических целях после того как Япония запретила вход судна в свои порты в 2006 году из-за санкций за первые ядерные и ракетные испытания Пхеньяна.

Метки: Mangyongbong, нарушения, паром

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