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Экономика

07 июля 2017, 14:40
Hyundai запускает спецпрограмму утилизации авто для Дальнего Востока

Hyundai запускает спецпрограмму утилизации авто для Дальнего Востока

Автовладелец может теперь сдать свое старое авто на утилизацию в дилерский центр Hyundai

Компания "Хендэ Мотор СНГ" объявила о начале действия специальной программы утилизации старых автомобилей, которой могут воспользоваться все граждане, проживающие на Сахалине, а также во Владивостоке, Якутске, Благовещенске и Хабаровске, сообщает ЕНВ со ссылкой на журнал "Мой мотор" .

Любой автовладелец может теперь сдать свое старое авто на утилизацию в дилерский центр марки Hyundai, расположенный в указанных городах, и получить дополнительную компенсацию при покупке нового автомобиля.

Для каждой модели она своя. Например, размер компенсационных выплат по программе утилизации при покупке нового автомобиля Hyundai Solaris или Hyundai Creta составляет сегодня 100 тыс. рублей.

Такая же компенсация полагается покупателям нового Hyundai Elantra. А вот при покупке кроссовера Tucson полагается более высокая скидка – 120 тыс. рублей. Еще более высокая – 150 тыс. рублей – при покупке моделей Santa Fe и Grand Santa Fe.

Метки: Hyundai, утилизация

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