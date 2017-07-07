Дальэнергосбыт отключит от электричества 64 многоквартирных дома из-за долгов

Специалисты Дальэнергосбыта (филиал ПАО "Дальневосточная энергетическая компания", входит в группу "РусГидро") уведомили 4 управляющие компании Владивостока об ограничении электроснабжения в местах общего пользования 64 многоквартирных дома из-за долгов. Ограничения запланированы на конец июля, сообщает ЕНВ.

Общий долг управляющих компаний и ТСЖ перед Владивостокским расчетно-контрольным центром "Дальэнергосбыта" (ВРКЦ) за электроэнергию, потребленную в местах общего пользования, составляет 16,3 млн. рублей.

ВРКЦ активно ведет претензионно-исковую работу по взысканию задолженности. Иски в суд поданы в отношении 22 управляющих компаний, общий долг которых превышает 10 млн. рублей. В мае-июне уже вынесено 8 судебных решений в пользу энергокомпании на сумму 1,2 млн. рублей. Если управляющие компании не исполнят их, то взыскание будет производиться через службу судебных приставов. Полученные исполнительные листы могут быть предъявлены к расчетным счетам в банки для принудительного списания денежных средств в счет погашения долга.

"Если управляющие организации и ТСЖ не начнут рассчитываться за электропотребление лифтов, подъездов, то обслуживаемые ими многоквартирные дома с большой долей вероятности останутся без электроснабжения мест общего пользования. У нас уже были такие прецеденты. Мы вынуждены будем это сделать в соответствии с Правилами полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденными правительством РФ", - прокомментировал начальник Владивостокского расчетно-контрольным центром Дальэнергосбыта Павел Серов.

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищного кодекса РФ, с 1 января 2017 года расходы на оплату электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание общего имущества дома. Таким образом, объем электроэнергии, потребленной в местах общего пользования, предъявляется к оплате жителям исполнителями коммунальных услуг.