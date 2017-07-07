Индийская делегация посетила десантный полигон и аэродром в Приморье

Индийская делегация на катерах Тихоокеанского флота осмотрела побережье десантного полигона "Клерк", на которое в ходе проведения учения планируется осуществить совместную высадку морского десанта, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

На аэродроме "Центральная угловая" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа для индийских гостей была развёрнута выставка боевых самолётов и вертолётов, стоящих на вооружении объединения.

После осмотра мест проведения учения представители обеих сторон провели рабочее совещание, на котором продолжили обсуждение порядка проведения совместных международных маневров, сценария практических действий сил (войск) и состав сил и средств, привлекаемых к учению.

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.