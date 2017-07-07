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Экономика

07 июля 2017, 00:00
Рыбокомбинат "Островной" в числе претендентов на инвестквоту

Рыбокомбинат "Островной" в числе претендентов на инвестквоту

РК вышел из экономического кризиса и настроен активно включиться в ивасёвую путину

Заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков посетил рыбокомбинат "Островной" на Шикотане. Предприятие вышло на самоокупаемость, при заявке на создание на базе завода высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса сможет претендовать на инвестквоту, сообщает ЕНВ со ссылкой на  Росрыболовство.

Рыбокомбинат "Островной", получивший широкую известность в прошлом году после Прямой линии с Президентом России, вышел из экономического кризиса и настроен активно включиться в ивасёвую путину. На производстве будут перерабатывать сардину и скумбрию. В планах предприятия выпустить в 2017 году около 25 млн. банок консервов, это примерно 100 тыс. банок в день. В прошлом году завод работал всего несколько месяцев, но успел выпустить 5 млн. банок консервов.

Руководитель Росрыболовства осмотрел мощности завода и пообщался с коллективом. Сегодняшнее состояние предприятия – наглядное подтверждение того, что поручение Президента России выполняется.

По словам директора предприятия Михаила Зайцева, предстоит большая работа. "Мы ещё в начале пути – проект рассчитан на 4 года", – сказал он. Планируется строительство современного завода воздушной заморозки мощностью 1 тыс. тонн в сутки, филетировочного завода, (200 тонн в сутки), нового консервного завода (200 тыс. банок в день) и двух рыбомучных заводов – мощностью по сырью 530 тонн и 150 тонн соответственно. Кроме того, предполагается строительство ряда объектов инфраструктуры.

"Спасение завода и новая жизнь в качестве современного высокотехнологичного предприятия социально значимо для острова и важно сейчас, в период активного развития промысла сардины иваси и скумбрии в данном районе. Мы помним, что рыбокомбинат работал в основном на одном объекте – сайре, а в последние годы освоение нашими рыбаками этого вида, к сожалению, идёт не очень успешно. Предприятию просто не хватало сырья, что приводило к простоям завода, и, соответственно задержкам зарплат. Сейчас общими усилиями, в том числе благодаря переориентации на другие объекты переработки, мощности загружены и работа налажена", – сказал Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства отметил, что модернизация береговой переработки заложена в стратегию развития отрасли, цель начавшейся работы – изменение структуры внутреннего производства: приоритетным является выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Глава Агентства напомнил, что береговые рыбоперерабатывающие фабрики вошли в перечень объектов инвестиций при распределении квот на инвестиционные цели. К началу лета приняты все необходимые нормативные документы по реализации механизма инвестквот, с июня до декабря Росрыболовство принимает заявки на участие в их распределении. Расширяющий свои мощности РК "Островной" также может претендовать на данный вид господдержки.

Метки: Росрыболовство, Рыбокомбинат

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