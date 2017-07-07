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Общество

06 июля 2017, 22:10
В Хорольском районе уничтожино 16,3 гектара конопли
В Хорольском районе уничтожино 16,3 гектара конопли
В Хорольском районе уничтожино 16,3 гектара конопли

В Хорольском районе уничтожино 16,3 гектара конопли

В целях противодействия незаконному обороту наркотиков, на территории края проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция "Мак-2017"

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Хорольскому району совместно с членами добровольной народной дружины "Меч" в окрестностях сел Хороль, Лукашовка, Стародевица  обнаружены и уничтожены путем скашивания и обработки гербицидами очаги произрастания  маньчжурской конопли, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Во дворе жителя села Хороль были изъяты 21 кустов  культивированных наркосодержащих растений конопли, которые он выращивал для собственного употребления. В действиях гражданина  усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 231 Уголовного Кодекса РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих  наркотические средства  или психотропные вещества). Санкция статьи предусматривает  наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет.

В селе Стародевица в кармане у ранее неоднократно судимого наркозависимого мужчины полицейские обнаружили части растений, которые согласно заключению эксперта, являются наркотическим средством марихуаной. За незаконные приобретение и хранение наркотического средства в отношении гражданина решается вопрос о возбуждении уголовного дела  по статье 228 УК РФ. Мужчине могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Всего в ходе операции полицейскими и дружинниками уничтожено 16,3 га маньчжурской конопли, скошены триммером и обработаны гербицидами более восьми миллионов наркосодержащих растений.

Операция на территории Хорольского района продолжается.

Метки: конопля, мак

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