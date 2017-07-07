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Экономика

06 июля 2017, 21:30
Корейский инвестор построит гольф-клуб в Приморье

Корейский инвестор построит гольф-клуб в Приморье

Запуск проекта запланирован на 2021 год

Компания "Гольф Прайд" намерена реализовать инвестиционный проект по созданию современного гольф-клуба с развитой гостиничной инфраструктурой в Приморском крае. Соответствующую заявку инвестор направил в Корпорацию развития Дальнего Востока для получения статуса резидента Свободного порта Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Инвестором проекта выступает компания "LS Networks Co. Ltd."(Южная Корея). Сумма инвестиций в проект составит 1, 624 млрд. рублей, реализация проекта позволит создать более 250 рабочих мест.

По словам вице-президента "LS Networks Co. Ltd." Юн Чан Хен, Приморский край обладает уникальным туристским потенциалом и благоприятным климатом. Кроме того, Владивосток - ближайший город европейского типа для азиатских туристов.

"Представители бизнеса стран АТР, посещающие Приморский край, заостряют внимание, что региону не хватает такого популярного в азиатских странах вида отдыха, как гольф. Создание гольф-поля значительно повысит туристскую привлекательность региона для гостей из стран Азии", - сказал Юн Чан Хен.

В рамках проекта компания планирует организовать круглогодичный курорт с 18-ти луночным гольф-полем, а также такими объектами инфраструктуры, как теннисные корты, площадки для зимних видов спорта и проведения мероприятий, отель на 80 номеров и 20 гостевых домов. Центром гольф-поля станет клубный дом, где будут размещены раздевалки, зона отдыха, магазин аксессуаров, ресторан.

"Сейчас мы подбираем земельный участок площадью 300 га и необходимыми ландшафтными показателями. Инвестиции в реализации всего проекта составят около 4 млрд. рублей. Статус резидента позволит сделать данный проект еще более привлекательным для инвесторов", - сказал генеральный директор компании "Гольф Прайд" Антон Левман.

Инвестор намерен приступить к строительству в 2018 году. Запуск проекта запланирован на 2021 год.

Строительство гольф-клуба и гостиничного комплекса в Приморском крае обсуждалось в рамках "Дня корейского инвестора", который состоялся 28 июня в Хабаровске при участии вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и вице-президента компании "ЛС-Нэтворкс" (LSNetworks) Юн Чан Хен.

Метки: гольф, инвестиции, Свободный порт Владивосток, Южная Корея

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